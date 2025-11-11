Jarov
Po otevření Dvoreckého mostu v březnu 2026 bude následovat méně rozsáhlá změna, která ovlivní pouze jednu linku. Na Jarov se na jaře 2027 prodlouží trať tramvaje 5, která nabídne rychlejší přímé spojení do centra města. Přibude šest zastávek.
Trať povede kolem bývalého nákladového nádraží, kde vzniká nová čtvrt, v níž by mohlo žít 15 tisíc lidí. Její obyvatelé budou moct nastupovat na zastávkách Nový Žižkov a Nákladová. Trať se napojí na stávající koleje na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského. Na Malešické bude možné přestoupit na autobus. Mezi zastávkami Nad Kapličkou, Habrová a Jarov povede pouze jedna kolej. Na místo, kde se budou tramvaje otáčet, se nevešla plnohodnotná smyčka. Proto budou po trati jezdit obousměrné tramvaje.
Václavské náměstí
Za dva roky v létě by se měly tramvaje vrátit na horní část Václavského náměstí. Stane se tak po 47 letech. „Řekl bych, že to bude malá revoluce v tom, že v centru Prahy bude najednou vše blíž. Respektive Praha 1 se výrazně připojí k Žižkovu a Vinohradům. Vzniknou nová spojení, která pamatují lidé, kterým je od 50 výše. Například z Masarykova nádraží přes Muzeum na náměstí Míru nebo od Národního divadla na Vinohradskou třídu,“ popsal náměstek ředitele Ropid Martin Šubrt.
Po náměstí pojedou tramvaje 6, 14 a 29. Až vznikne trať do Malešic, přibude číslo 13. Budou zastavovat uprostřed náměstí a u sochy sv. Václava. Změní se i trasy nočních tramvají, konkrétně 95, 99 a nejvýrazněji 98. Nově přibude linka 90 z Vozovny Kobylisy na Radlickou.
Koleje mají zkrátit dobu cestování po centru až o polovinu. „Z Bělehradské ulice přes Muzeum a Václavské náměstí do Jindřišské a na Masarykovo nádraží se zrychlí cesta tramvajové linky 6. Tu doplní úplně nová linka s číslem 29, která s ‚Masaryčkou‘ a náměstím Republiky přímo propojí Vršovické náměstí, Francouzskou ulici a náměstí Míru. Vinohradská ulice se přiblíží k Národní třídě, a to prostřednictvím provozu ‚čtrnáctky‘ v úplně nové trase,“ přibližuje dokument PID.
Protože tramvaje budou jezdit jinými trasami z centra na Vinohrady a Žižkov, bude moct začít rekonstrukce ulic Seifertova a Ječná. Zároveň s budováním tratí probíhají rozsáhlé úpravy Václavského náměstí, jehož horní část je nyní částečně nepřístupná.
Strahov
Na konci roku 2027 budou koleje ležet na strahovském kopci. Z Malovanky po nich mají jezdit nové tramvaje 28 a 29. První jmenovaná poveze nejen studenty přes Vítězné náměstí na nádraží Podbaba. Číslo 29 zamíří přes centrum do Vršovic. Skončí autobus 143 ze Strahova na Dejvickou.
Cestující do tramvají budou moct nastoupit na zastávce Koleje Strahov a na konečné Strahov. Nová trať bude odbočovat na křižovatce Bělohorské a Vaníčkovy ulice. Tím se propojí Strahov s metrem na Hradčanské a s Letnou.
Zároveň by na Strahov měly příští rok v červnu vyjet bateriové trolejbusy. Nahradí autobusové linky 176 a 131.
Malešice
Nová tramvaj číslo 13 doveze cestující na jaře 2028 do Malešic. Stejně tak tam budou zajíždět linky 15 a 16. Obyvatelé sídliště se rychleji dopraví do centra. Počernická trať je nejdelší z plánovaných projektů. Koleje budou měřit 2,2 kilometru. Práce na Počernické ulici začaly v srpnu.
„Sídliště Malešice se přímých linek číslo 15 a 16 na Náměstí Míru, Karlovo náměstí či Hlavní nádraží dočká po asi 60 letech od doby, kdy se zde tramvaj původně plánovala. Nové zastávky zde zajistí i obsluhu zástavby, která v uplynulých letech vyrostla podél Počernické ulice a v oblasti Hagiboru,“ přiblížil mluvčí Ropid Filip Drápal.
Na současné tratě tramvaje vjedou na křižovatce Vinohradské a Počernické ulice za zastávkou Vinohradské hřbitovy. Nahradí všechny autobusy, které dnes směřují k metru Želivského. Linky 199 a 195 skončí, 188 bude jezdit na Sídliště Letňany. Změní se i trasa 133. Přestupy mezi autobusy a tramvajemi budou jednodušší, protože zastávky Na Palouku, Plaňanská a Malešice budou pro oba druhy dopravy společné.
Nové Dvory
Za tři roky by měli Pražané jezdit tramvají z Libuše na Nové Dvory. Prodlouží se totiž trasa linky 17. Spojení bude sloužit obyvatelům nové čtvrti Nové Dvory, která vyroste u budoucí stejnojmenné stanice metra D. Linka 17, jež nyní končí na Sídlišti Libuš, bude mít další dvě zastávky a novou konečnou stanici.
„Nejprve trať zajistí mírné zlepšení místní obsluhy, když koleje přímo propojí Modřany s Novými Dvory. Až první vlaky metra linky D přijedou do dočasné konečné stanice Nové Dvory, budou tramvajové spoje už navazovat na vlaky podzemní dráhy, a naopak trošku ubude autobusů. Jakmile se metro následně rozjede přes Libuš až k Depu Písnice, provoz tramvají se zdvojnásobí a každý v oblasti Modřan či Libuše si bude moci zvolit ten nejvhodnější způsob cesty do centra,“ uvádí koncepce PID.
Nejlevnější z plánovaných šesti tratí je ta do Jarova za 710 milionů korun. Srovnatelně bude stát trať na Nové Dvory a přes Dvorecký most: 1,4 miliardy korun. Zprůjezdnění Václavského náměstí vyjde na asi dvě miliardy. Vybudování tratě do Malešic na 1,5 miliardy a na Strahov na 1,1 miliardy korun.