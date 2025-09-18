Železniční vůz ve Všetatech projel zákaz a zastavil 13 metrů od nákladního vlaku

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:32aktualizováno  13:21
Posunující železniční vůz ve Všetatech na Mělnicku ve čtvrtek dopoledne projel kolem návěstidla zakazujícího jeho jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Soupravy zastavily 13 metrů od sebe. Škoda nevznikla a nikdo se nezranil. Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem je zastavený.
ilustrační snímek | foto: Archiv Dopravní inspekce

„Na trati není zavedený zabezpečovací systém ETCS, avšak v místě posunu by situaci systém neovlivnil, i kdyby instalovaný byl,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera a mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Provoz se zastavil před 10:30. „Škoda není žádná,“ uvedl Gavenda.

Cestující mezi Mělníkem a Všetaty vozí náhradní autobusy. Podle webu Českých drah potrvá podle předběžného odhadu přerušení provozu do 13:30.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

18. září 2025  11:57,  aktualizováno  11:57

