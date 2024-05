Trh ožil, na odbyt jdou byty i garáže

Podle mnohých analytiků je to možná poslední šance pořídit byt nebo dům za ještě celkem příznivé ceny. Trh s nemovitostmi totiž ve Středočeském kraji postupně ožívá a navíc se očekává i mírné zlevňování hypoték. To vše bude postupně vyhánět ceny nemovitostí nahoru.

„Prodeje i pronájmy jsou letos výrazně silnější než loni. Konkrétně vidíme celorepublikově vyšší poptávku u prodejů o 29 procent, u pronájmů o 23 procent, pokud srovnáme první čtyři měsíce loňského a letošního roku,“ řekl MF DNES Jiří Knechtl ze serveru Reality.iDnes.cz.

Velký zájem o garáže

Přímo ve Středočeském kraji je meziroční nárůst ještě větší. Celkový prodej nemovitostí v regionu vzrostl od ledna do začátku května o 34 procent proti stejnému období loni. A vyšší zájem byl i o nájmy, a to o 17 procent.

Největší zájem mají Středočeši letos o koupi bytů v bytových či panelových domech, prodeje rodinných domů rostly o něco slaběji. Makléře zároveň překvapil i nečekaný nový trend. „O závratných 70 procent vzrostla sekce garáží a ostatních druhů nemovitostí,“ uvedl Jiří Knechtl.

Středočeši tak nejspíše využili mírně nižších cen ještě po covidu a zároveň našetřené peníze, aby vyřešili často zhoršující se možnosti parkování. Garáž ale může být i dobrou investicí, dá se očekávat, že za pár let na jejím případném prodeji dobře vydělají.

Nabídka v kraji se tenčí

Jen server Reality iDnes má aktuálně v nabídce 82 tisíc nemovitostí, což je o dvě procenta více než loni ve stejnou dobu. Nabídka se však výrazně ztenčuje. „Ve Středočeském kraji došlo k poklesu nabídky nemovitostí k prodeji meziročně zhruba o 30 procent u bytů a 10 procent u domů,“ upozornil Knechtl.

Jenže nižší nabídka na trhu může logicky vést ke zvyšování cen. „Jednoduše řečeno, výhodné ceny už byly. Pomalu končí doba, kdy se dalo snadno dohodnout zajímavou slevu,“ říká ředitel Reality.iDnes.cz Petr Makovský.

Ceny bytů ve Středočeském kraji od loňska vyrostly zhruba o osm procent na 79 500 korun za metr čtvereční, u domů je cena přibližně stejná jako loni, a to zhruba 64 000 Kč/m2 . Trh navíc může ovlivnit zlevňování hypoték.

Česká národní banka (ČNB) začátkem května snížila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na 5,25 % a ekonomové očekávají, že letos ji bude mírně snižovat dál. To by se mohlo promítnout do drobného zlevňování hypoték. Pro více lidí by tak byla dosažitelnější měsíční splátka a mohlo by je to motivovat k nákupu nemovitosti.

Hypotéky zlevní na podzim

„Hypoteční sazby budou klesat dál, tempo se však přibrzdí. Jestliže máme nyní průměrnou hypoteční sazbu 5,19 procenta, tak očekávám, že se za květen a červen přiblížíme hranici pěti procent, a je možné, že v polovině roku se budeme pohybovat pod ní, někde v rozmezí 4,8 až 5 procent,“ uvedl Libor Vojta Ostatek, hypoteční expert Broker Trust. Výši hypotečních sazeb podle něho ovlivňuje skutečnost, že u hypoték uzavřených po 1. září budou moci banky klientům naúčtovat až jedno procento z nesplacené jistiny v případě, že hypotéku splatí předčasně. „Lze předpokládat, že s výraznějšími poklesy v úrokových sazbách přijdou banky právě až po tomto datu, kdy budou mít větší jistotu, že si klienta udrží po celou dobu fixace,“ dodal Ostatek.

To potvrzují i makléři. „ČNB sice sazby snižuje, ale lidé to cítí hlavně na spořících účtech, hypotéky zatím reálně zlevňují jen minimálně. Je možné spekulovat, že banky budou se snižováním čekat do září,“ sdělil Jiří Knechtl.

„Samozřejmě nižší úroková sazba může mnoho lidí přesvědčit ke koupi, nicméně nezapomínejme, že nemovitosti zdražily výrazně více, než rostly mzdy obyvatel, a hlavně, trh je teď ve stavu jako v roce 2019, tedy celkem v normálu, kde už by měl podle nás zůstat,“ dodal Knechtl s tím, že pro letošek neočekává žádné větší výkyvy. Případné výkyvy podle něho mohou přijít právě až na podzim s ohledem na vývoj hypoték.