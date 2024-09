Trh se mírně ochlazuje, práce je ale dost

Letní měsíce představovaly podle expertů ideální čas k tomu, průběžně se vzdělávat, rekvalifikovat a vylepšit svou pozici na pracovním trhu. O něm aktuální data statistiků z konce července uvádějí, že v Praze podíl nezaměstnaných dosáhl 2,87 procenta, ve středních Čechách 3,15 procenta.

Počet lidí bez uplatnění na pracovním trhu v metropoli v porovnání s červnem nepatrně stoupl o 0,13 procenta, počet volných pracovních míst se snížil o šest procent. Ve středních Čechách tradičně nejnižší nezaměstnanost měly oba okresy v sousedství metropole – Praha-východ 1,5 a Praha-západ 1,7 procenta. Naopak přes čtyři procenta byla nezaměstnanost na Kolínsku, Mělnicku, Příbramsku, Nymbursku a Kladensku. Každý ale může v kraji začít pracovat i využít širokou škálu nabízených rekvalifikací.

„Nejvíce zájem o rekvalifikace směřuje do oblastí řidičských průkazů skupiny C, kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách, chůvy, účetnictví a obory v IT a Průmyslu 4.0. Stále přetrvává menší zájem o řemesla a technické obory, a to i z důvodu jejich časové a technické náročnosti,“ objasnila Martina Beránková, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami.

Nerovnoměrné rozdělení

Nic se podle expertů nemění na nerovnoměrném regionálním rozložení a kvalitě nabízených pozic. „Zhruba polovina volných pracovních míst připadá nadále na Prahu a Středočeský kraj,“ upozornil Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Za pozornost stojí i kvalita pracovních pozic. „Na tři čtvrtiny volných míst je potřeba jen základní vzdělání či dokonce žádné vzdělání, tomu samozřejmě často odpovídá i mzdové ohodnocení,“ upozornil Novák. Nárůst nezaměstnanosti nebyl neobvyklý, souvisel se začátkem letních prázdnin.

„Vzhledem k integraci uprchlíků z Ukrajiny, nevalné kondici ekonomiky a trvajícímu ochlazování průmyslového sektoru lze konstatovat, že se pracovní trh drží v obdivuhodné kondici,“ vysvětlil Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. Drama na trhu práce by podle něj nastat nemělo.

„Pozitivní výhled pozorujeme v sedmi z devíti ekonomických sektorů, nejvíce ve zdravotnictví, komunikacích, obchodu a službách nebo finančním sektoru. Nabírání zaměstnanců převažuje i v průmyslu a logistice. Výjimkou jsou pouze veřejné služby, státní správa a neziskový sektor,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR v rámci analýzy trhu práce ve 3. čtvrtletí 2024.

Do konce roku se nic moc měnit nebude. „I přes probíhající mírné ochlazování pracovního trhu nepředpokládám, že by firmy začaly ve druhé polovině roku výrazněji propouštět,“ domnívá se Miroslav Novák.