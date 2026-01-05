Průvod s velbloudy tradičně připomíná putování tří mudrců, označovaných také jako králové, do Betléma za narozeným Ježíšem. Podle Matoušova evangelia a křesťanské tradice mudrcové dítě spatřili 6. ledna, tedy na svátek Tří králů, který církev slaví jako Zjevení Páně.
S tímto svátkem je spojený i zvyk psát nad dveře domů písmena K+M+B s aktuálním letopočtem. Podle charity tato zkratka neodkazuje jen na počáteční písmena královských jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale především na latinské Christus mansionem benedicat, tedy Kristus žehnej tomu domu.
Arcibiskup v kostele před začátkem letošního průvodu požehnal nejen třem králům jedoucím na velbloudech, ale symbolicky i více než pěti tisícům koledníků, kteří se v Praze a okolí zapojili do sbírky. Tříkrálová sbírka navazuje na tradici koledování, při níž prosebníci chodili od domu k domu.
S průvodem šli také hudebníci a trubači. Provázely ho stovky lidí, převážně rodiny s dětmi i turisté. Průvod skončil před 16:30 u pódia na Staroměstském náměstí, kde je živý betlém, a stejně jako v biblické legendě starozákonní mudrci předali dary Ježíškovi. Následoval koncert, kde zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Zpívali sólisté Národního divadla.
Letošní Tříkrálová sbírka začala na Nový rok a koledníci budou v ulicích do 14. ledna. V celé zemi se ve sbírce s pokladničkami vydává do ulic měst a obcí více než 75 tisíc dobrovolníků. Přispět mohou zájemci také on-line na webu.
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. V posledním ročníku sbírky se vybralo rekordních 184,5 milionu korun. Předloni to bylo 175,6 milionu korun. Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče. Do obcí, kde byly peníze vykoledovány, se vrací 65 procent výtěžku.
Dalších 15 procent jde na činnost regionální charity. Deset procent putuje na pomoc v zahraničí, a to zejména při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo zemětřesení. Pět procent pak použije na celostátní projekty Charita ČR a na organizaci sbírky je ze zákona určena režie rovněž ve výši pěti procent vykoledované částky.
První sbírka se uskutečnila v roce 2000 z podnětu tehdejšího olomouckého arcibiskupa pouze na území olomoucké arcidiecéze. Od roku 2001 se rozšířila do všech diecézí v České republice.