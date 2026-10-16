Tři zubři z milovické rezervace najdou nový domov v ukrajinském národním parku

Tři zubří samci z milovické rezervace velkých kopytníků najdou nový domov na Ukrajině. Ochranářská společnost Česká krajina je daruje Národnímu přírodnímu parku Zálesí (Zalissia). Pomohou tam obnovit zubří populaci, která se kvůli válce snížila téměř na polovinu. Darovací smlouvu podepsali na ukrajinském velvyslanectví v Praze ředitel české ochranářské organizace Dalibor Dostál a ředitel ukrajinského národního parku Taras Kohut. Začátkem listopadu čekají zvířata vyšetření a v následujících týdnech převoz, uvedla dnes Česká krajina v tiskové zprávě.
Národní přírodní park Zálesí s rozlohou 150 kilometrů čtverečních leží na rozhraní Kyjevské a Černihivské oblasti, zhruba 40 kilometrů od centra Kyjeva. Před ruskou invazí na Ukrajinu v něm žilo 22 zubrů, polovina dospělých zvířat boje nepřežila. Národní park přišel o všechny zubří samce. Proto se nyní zdecimované stádo nemůže rozmnožovat, stárne a bez převozu býků z evropských chovů by postupně vymíralo. Poslední zubří býk v Zálesí zahynul v důsledku stresu po výbuchu rakety.
Podpis darovací smlouvy navazuje na smlouvu o spolupráci, kterou partnerské organizace uzavřely v listopadu 2024. Ukrajinské velvyslanectví v Praze pomáhalo řešit administrativní požadavky kyjevských veterinárních úřadů související s převozem.
Česká veřejnost může přispět na záchranu zubrů v ukrajinském národním parku přes dárcovský portál zubriproukrajinu.cz . Prostředky půjdou hlavně na veterinární vyšetření zvířat před převozem a uhrazení jejich transportu na Ukrajinu. Zbývající peníze poskytnou ochránci přírody na vybudování chovného zařízení pro zubry na území národního parku. Bude sloužit nejenom k obnově stáda zubrů v národním parku, ale bude i základem obnovy dalších populací zubrů na Ukrajině.
Na vybudování chovného zařízení národní přírodní park získal materiál od světové organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO. Dárci se podle ochranářů nemusejí obávat o bezpečnost zvířat. Zubři se budou pohybovat na území, které nebylo zaminováno, případně kde již pyrotechnik miny odstranil. Na ploše 32 hektarů s obvodem 2,4 kilometru se díky české pomoci začne rodit základ pro obnovení populace zubrů v národním parku i na celé Ukrajině.
Rezervace velkých kopytníků vznikla v bývalém vojenském prostoru v Milovicích v roce 2015. Se současnou rozlohou 350 hektarů je největší v České republice. Na otevřené stepi tam žije více než 100 zubrů, divokých koní a praturů.