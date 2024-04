Silničáři letos dají do oprav v Praze dvě miliardy, na Strakonické bude podchod

„Letos se budeme zaměřovat na důležité stavby, protože v infrastruktuře máme velký dluh. Co se týče silnic, tak tam jsme loni proinvestovali 1,9 miliardy korun a na běžnou údržbu a opravy se vynaložilo dalších 1,8 miliardy. Předpokládáme, že letos to bude obdobné a v rámci investic se budeme pohybovat okolo dvou miliard korun,“ řekl Hřib.

V letošním roce již TSK zahájila práce na poslední části rekonstrukce Barrandovského mostu, které spojením dvou etap za sebe zvládne o rok rychleji. Opravy skončí na konci prázdnin.

Společnost na začátku dubna zahájila práce na bourání inundačního mostu Libeňského soumostí poblíž Palmovky, který byl ve špatném stavu. Ostatní části soumostí jsou stále přístupné. Bourání by mělo pokračovat až do podzimu. Poté by měla navázat stavba nové konstrukce.

V letošním roce také vznikne nový podchod Strakonické ulice nedaleko dálnice D4. Na frekventovaném úseku je nyní přechod vedoucí přes dva jízdní pruhy směrem z Prahy a tři směrem do města. S pracemi na místě TSK začala během dubna, hotovo by mělo být do konce roku.

Rekonstrukce čeká také podchod v Türkově ulici, který je ve špatném stavu. Práce by měly začít v červnu a skončit do konce roku. V současnosti také pokračují práce na stavbě podjezdu, který nahradí současný železniční přejezd, pod železniční tratí v Bystré ulici v Horních Počernicích.

Důležité rekonstrukce čekají například ulici Dukelských hrdinů, U Výstaviště nebo Peroutkovu. Obě ulice na Letné se dočkají kompletní rekonstrukce uličního prostoru a také obnovy vodovodního řadu. Práce v Peroutkově ulici jsou naplánovány během letošního a příštího roku, TSK v současné době vybírá zhotovitele.

Další rekonstrukce komunikací probíhají nebo brzy začnou například v Ďáblické, Hartigově, Průmyslové nebo v ulici K Běchovicům, kde během letošních letních prázdnin vznikne okružní křižovatka v místě současného křížení s ulicí V Lipách.

Rekonstrukce Průmyslové mezi ulicemi U Stavoservisu a Tiskařská je jednou ze staveb, která může zásadně ovlivnit dopravu. Denně ulicí projede asi 53 tisíc aut. Jednu část silnice TSK opravila loni. „Už máme zhotovitele a budeme řádově od června do října pracovat na této klíčové komunikaci, která je také ve velmi špatném stavu,“ řekl Richtr.

Kromě peněz od města se podle Richtra TSK daří získávat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Podařilo se nám převést také prostředky z loňského roku do letošního, takže jsme získali asi 160 milionů korun, které jsme loni neproinvestovali kvůli počasí,“ dodal Richtr.

V budoucnu TSK plánuje opravy dalších mostů. Postupně se připravuje na rekonstrukce Hlávkova, Mánesova, Čechova, Palackého nebo mostu Legií.