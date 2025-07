Vršovice čekají dopravní komplikace kvůli rozšiřování Bělocerkevské ulice

Autor: iDNES.cz , ČTK

17:52 , aktualizováno 17:52

Technická správa komunikací (TSK) rozšíří část Bělocerkevské ulice v pražských Vršovicích. Důvodem je to, že se autobusům špatně projíždí úsek v zatáčce, pokud ve vedlejším pruhu jede velké vozidlo, například nákladní auto. Řidiči i chodci se kvůli stavbě musejí od 1. do 31. srpna připravit na komplikace. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to.