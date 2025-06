Deset let od otevření je Blanka stále bez kolaudace. Soudu chyběl jeden dokument

13:02

Letos v září to bude přesně deset let, kdy do tunelového komplexu Blanka vjela první auta. Ani po takové době ale stále nemá celá stavba platný kolaudační souhlas. Městu ho v případě úseku Pelc-Tyrolka – Špejchar, tedy mezi výjezdy na Letné a severním koncem komplexu, nedávno odebral na základě žaloby obyvatel ulice V Holešovičkách soud. Už potřetí.