Tunel mezi Výstavištěm a Dejvicemi zná svého projektanta

Informovala Správa železnic. Organizace už loni v prosinci požádala o stavební povolení, samotná stavba by měla začít v roce 2028.
Firma vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci s využitím digitálního modelu stavby a bude provádět dozor při realizaci tunelu. Dokumentace poslouží jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Od Stromovky povedou koleje tunelem k nové stanici Praha-Dejvice, která bude společným vestibulem propojena se stanicí metra Hradčanská. Přesunutím železnice pod zem se odstraní současná bariéra v území. Na místě uvolněné železniční trasy pak bude možné vybudovat zelený pás propojující Stromovku s Letenskými sady, určený pro pěší a cyklisty.
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Tunelový úsek mezi Výstavištěm a Dejvicemi je jednou z etap rozsáhlého projektu železnice Praha – Letiště – Kladno. Ten postupně proměňuje dnešní převážně jednokolejnou a neelektrizovanou trať v kapacitní dvoukolejné spojení, které nabídne rychlejší a spolehlivější cestování mezi centrem Prahy, severozápadní částí metropole, letištěm a Kladnem.
Vznikají nová či přestavěná nádraží a zastávky s návazností na metro, tramvaje, autobusy i kapacitní parkoviště P+R.
Dokončení modernizace a výstavby SŽ předpokládá kolem roku 2030, odhadované náklady dosahují zhruba 50 miliard korun.
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Začala stavba nejdelší části železnice na Kladno. Ministr poslal vzkaz budoucím
Část ze souboru staveb je hotová, ale několik z nich na zahájení teprve čeká. Mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec už vznikla moderní dvoukolejná trať, aktuálně pokračuje stavba výpravní budovy ve stanici Kladno, která má být hotová příští rok v únoru.
V letech 2017 až 2020 byl zrekonstruován Negrelliho viadukt v Praze. Od loňského srpna je v provozu nové nádraží v Bubnech a zastávka na Výstavišti.
Na konci května zahájila SŽ nejdelší etapu projektu, a to stavbu dvojkolejné elektrizované trati mezi pražskou Ruzyní a Kladnem, jejíž dokončení plánuje na rok 2029. Současně obnoví několik železničních stanic včetně hostivické. Náklady budou téměř 8,3 miliardy korun.
Stavba nové dvoukolejné elektrizované trati mezi stanicí Praha-Ruzyně a Letištěm Václava Havla má začít v roce 2028, stejně jako úseku mezi Ruzyní a Veleslavínem a tunelu mezi Dejvicemi a Veleslavínem.