Na čtyři sta upravených vozidel se v sobotu večer a v noci pohybovalo po Praze, píše policejní mluvčí Jan Daněk v tiskové zprávě. „V průběhu této akce jsme zjistili 20 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z nichž čtyři byly oznámeny správnímu orgánu. Ve dvou případech policisté zadrželi řidičské průkazy. Výše uložených pokut přesáhla 20 tisíc korun,“ popisuje Daněk.
Dodal rovněž, že jeden z řidičů nezvládl řízení a u nájezdu na Nuselský most najel na chodník, na kterém se ve stejnou chvíli nacházel chodec. Policisté tohoto třiadvacetiletého cizince, který za volantem seděl, vypátrali na Nuselském mostě, spolu s dalšími cizinci v dalších autech. Záležitost nyní zkoumají dopravní policisté.
„Během této události došlo také k použití pyrotechniky na místě, kde to není dovoleno, což rovněž řešíme. Po ztotožnění osob, které se z místa rozprchly, věc oznámíme správnímu orgánu,“ uzavřel Daněk.