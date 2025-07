Zoo Praha přivítala nového samce tygra sumaterského. Slibuje si od něj mláďata

„Příchod tohoto samce byl velmi důležitý proto, že naší samici tygra sumaterského Suryi odtikávají biologické hodiny a koordinátor chovu vybral tohoto samce jako velmi perspektivního a geneticky cenného,“ řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Samička tygra sumaterského Surya je v pražské zahradě od roku 2022 a jsou jí čtyři roky. Zahrada doufá v mláďata tygrů sumaterských.

Se samicí se Achilles bude podle chovatelů spojovat nejdříve za šest týdnů, kdy by Surya měla být v říji. „Pevně věříme, že Surya jakmile bude mít říji, tak se sblíží a dočkáme se mláďat tygrů sumaterských,“ uvedl Bobek. Tygr sumaterský je březí zhruba 100 dnů, koťat by se tak zahrada mohla v ideálním případě dočkat poměrně brzy, sdělil zoologický poradce Zoo Praha Jaroslav Šimek.

Sameček byl dosud v povinné karanténě, do Zoo Praha přicestoval 19. června. „Achilles byl po příjezdu umístěn v prostoru pavilonu kočkovitých šelem, kde absolvoval předepsanou podovozní karanténu 30 dnů. To byl tedy jen ve vnitřních prostorách a měl tak čas se seznamovat s novým prostředím nebo i s novými chovateli,“ uvedl Šimek.

„Po těch 30 dnech mu byl umožněn vstup do venkovního výběhu, kdy měl tedy možnost se sám rozhodnout, jestli ven bude chtít jít, a bylo to co nejvíce pozvolné. A dnes ho venku poprvé mohli vidět návštěvníci,“ řekl.

Achilles si stále zvyká na nové podmínky. „Zatím probíhá přivykání tomu novému prostředí. Co víme z Velké Británie, tak ho leccos vyvede z míry a nechá se vystresovat,“ popsal samce ředitel zahrady. „Působil na mě zatím ale poměrně suverénně,“ dodal. Tygr má podle něj některé zvláštní zvyky. „Třeba že hrozně rád chodí do vody, ale prý do ní couvá a snaží se nenamočit si přední tlapy,“ sdělil ředitel.

Tygr sumaterský patří na červeném seznamu IUCN mezi ohrožené druhy, ve volnosti na Sumatře se počet exemplářů odhaduje mezi 400 až 500. V rámci evropského chovného programu se za poslední rok narodilo 12 mláďat. V Evropě se momentálně udává asi 125 tygrů sumaterských.