Pěsti do hlavy i lámání prstů. Muž roky týral syna, partnerku i zvířata, útoky stupňoval

Autor: hock
  13:42aktualizováno  13:42
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Pražští kriminalisté obvinili muže, který se měl několik let dopouštět fyzického i psychického násilí vůči nezletilému synovi, partnerce a zvířatům v domácnosti. Případ podle policie vyšel najevo po oznámení sociální pracovnice. Muž skončil ve vazbě, trestní stíhání pokračuje a v případě pravomocného odsouzení mu hrozí až osm let vězení.

Informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Podle dosavadních zjištění se muž několik let dopouštěl závažného fyzického i psychického násilí vůči svému nezletilému synovi, partnerce, třem psům a pěti kočkám.

„Jednání mělo být dlouhodobé, opakované a postupně nabývat na intenzitě,“ uvedl Daněk. Poškození podle policie tak utrpěli újmu na zdraví a byli vystaveni dlouhodobému strachu.

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Muž měl dítě i zvířata trestat údery pěstí do oblasti hlavy a bitím po celém těle. Synovi měl opakovaně způsobovat hematomy, lámat mu prsty na rukou a odpírat jídlo.

S kočkami měl smýkat a házet jimi, psy měl házet o zeď či sedací soupravu. Jednoho ze psů podle policie rukou přitiskl k zemi a druhou rukou sevřenou v pěst jej udeřil do hlavy.

Psy měl muž také bít železnou tyčí a dlouhodobě jim neposkytovat dostatečnou potravu. To podle policie vedlo k jejich výraznému vyhladovění patrnému na jejich hmotnosti. Obviněný přitom už byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen a nad rodinou tak byl nařízen soudní dohled.

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Případem se zabývali kriminalisté 9. oddělení obecné kriminality SKPV (Služba kriminální policie a vyšetřování) Praha IV. Podezření na závažné násilí v rodině oznámila policii sociální pracovnice. Kriminalisté následně analyzovali a vyhodnotili záznamy zachycující dění v domácnosti, které se staly důležitým důkazním materiálem.

Soud poslal obviněného 8. srpna do vazby, kde zůstává i nadále. Pokud bude pravomocně odsouzen, hrozí mu až osmileté vězení.

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Policie v souvislosti s případem upozornila, že domácí násilí a týrání dětí může zůstávat dlouhou dobu skryté.

„Klíčovou roli při jejich odhalování hraje všímavost blízkého okolí, školských zařízení, zdravotníků i pracovníků sociálních služeb,“ uvedl Daněk. Policie zároveň vyzvala oběti, aby se nebály svou situaci oznámit a vyhledat pomoc.

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