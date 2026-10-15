U Bakova nad Jizerou havarovala dodávka, dálnice D10 na Prahu byla neprůjezdná

Nehoda dodávky u Bakova nad Jizerou dnes večer uzavřela zhruba na půl hodiny dálnici D10 ve směru na Prahu. Vyplývá to z informací policejní mluvčí Vlasty Suchánkové a Národního dopravního informačního centra (NDIC). Mluvčí záchranářů Marek Hylebrant ČTK řekl, že záchranáři do nemocnice nikoho nepřeváželi.
Nehodu na 54. kilometru měla policie hlášenou ve 20:35. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. "Nikoho jsme neodvezli, pacient byl zaléčen a ponechán na místě," řekl ČTK mluvčí záchranářů.
Policie stanovila objízdné trasy. Podle informací Národního dopravního informačního centra (NDIC) byl uzavřen úsek mezi sjezdy na Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou.