U Benešova dnes odpoledne srazil vlak člověka, muž nehodu nepřežil. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem byl zhruba na hodinu přerušený, poté se ho podařilo obnovit po jedné koleji. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Kvůli srážce s člověkem dnes na Benešovsku nejezdily vlaky také u Votic.
Nehoda u Benešova se stala kolem 16:00. Rychlík mířící z Prahy do Českých Budějovic srazil muže, který se pohyboval v kolejišti. Nehodu nepřežil. Na zvuková znamení podle policie nereagoval. "Dokumentujeme tragickou událost a budeme prověřovat její okolnosti," řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Ve vlaku cestovalo asi 300 lidí, záchranáři podle mluvčí Moniky Novákové nemuseli nikoho ošetřovat. Kvůli nehodě nejezdily dálkové ani regionální vlaky na tratích Praha-Benešov, Benešov-Trhový Štěpánov a Benešov-Sedlčany.
Podobná nehoda se stala dopoledne u Votic. Vlak tam srazil muže, který na místě zemřel. Podle policie šlo zřejmě o sebevraždu. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi byl zhruba 3,5 hodiny zastavený. Odpoledne se ho podařilo obnovit, vlaky nejdříve kolem místa nehody jezdily omezenou rychlostí a později už byl provoz bez omezení.