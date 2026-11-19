Středočeský kraj chce stochovské střední škole služeb a řemesel postavit nový pavilon. Nahradí současný, který není v dobrém stavu a škola jej už nemůže využívat, proto má omezenou kapacitu prostor pro výuku. Nový objekt bude modulární stavbou. Pro její umístění je třeba změnit územní plán města, krajští radní dnes schválili podání podnětu pro změnu, informovala ČTK v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.
"Protože stávající pavilon D už nevyhovoval, připravili jsme projekt nového modulárního objektu, který plynule naváže na stávající budovy i inženýrské sítě," uvedl krajský radní pro oblast investic Robert Pecha (KDU-ČSL).
Nová dvoupodlažní stavba bude zabírat plochu téměř 780 čtverečních metrů. Vejde se do ní deset učeben pro celkem téměř 300 žáků. Nebude chybět ani zázemí pro pedagogy. Konkrétní náklady zatím kraj nezveřejnil, má zpracovanou studii, ale ne kompletní projekt. Počet žáků školy se po dokončení pavilonu nezmění, studuje zde kolem 600 středoškoláků.