Lidé si u kladenského gymnázia připomněli lidské i zvířecí válečné veterány

Několik stovek lidí včetně studentů, vojáků a několika spolků si dnes u kladenského gymnázia připomnělo lidské i zvířecí válečné veterány. Kromě pole s 2026 vlčími máky, které vyrobili studenti, přibyl v parku u gymnázia i psí pisoár připomínající psího válečného hrdinu, německého ovčáka Antise. Za druhé světové války létal v bombardéru s pilotem Václavem Robertem Bozděchem, který působil u 311. československé bombardovací peruti britského Královského letectva (RAF).
Den válečných veteránů připadající na 11. listopad připomíná Gymnázium Kladno v posledních letech tak, aby se mohla zapojit veřejnost i studenti. "Všichni nosí připnuté vlčí máky. Vědí, že dneska je den, kdy se vzpomíná nejenom na konec první světové války, ale hlavně se vzdává čest hrdinům, kteří buďto zemřeli, nebo přežili a dneska nám mohou třeba vyprávět při besedách, co zažili," řekla ČTK předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje a kladenská zastupitelka Gabriela Havlůjová.
Gymnázium akcí připomnělo i odkaz kladenského rodáka a absolventa gymnázia generála Jaroslava Selnera, velícího důstojníka bitvy u Tobruku, který bojoval i na východní frontě. Selner je patronem 251. protiletadlového raketového oddílu, jehož členové se také kladenské akce pravidelně účastní. Do Kladna přijel též Selnerův vnuk Jan a další vnoučata i generálova snacha Hana Selnerová.
Bitvu u Tobruku nyní u gymnázia připomíná panelová výstava a ve zdejším parku přibyl psí pisoár věnovaný zvířecím hrdinům. Na něm je podobizna ovčáka Antise, jejímž autorem je Jakub Hanschild. Antis absolvoval 30 bojových misí, v roce 1949 získal válečnou medaili Marie Dickinové pro zvířecí hrdiny. Dožil se 13 let, zemřel v roce 1953. Kromě tradičních červených vlčích máků letos studenti gymnázia vyrobili i fialové, které jsou symbolem zvířecích hrdinů a obětí válek.