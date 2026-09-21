U Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo přes 16.000 vzácných hořečků

Autor: ČTK
  18:16aktualizováno  18:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na louce u Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo 16.191 vzácných hořečků nahořklých, více než dvojnásobek loňského počtu. Loni jich ochránci přírody napočítali 7634, před dvěma lety rekordních 41.688. Letošní sucho hořečkům neprospívá, některé rostliny uschly ještě před vykvetením. ČTK o tom dnes informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která koordinuje záchranný program.

"Nezklamala nás tuzemská nejbohatší lokalita hořečku nahořklého v národní přírodní památce Kopičácký rybník," uvedla koordinátorka záchranného programu AOPK Helena Neuwirthová. Výrazné meziroční výkyvy jsou podle ní pro hořečky charakteristické. Hořečky mají dvouletý životní cyklus, nepříznivé počasí tak ovlivní i následující sezonu.

Hořečky z české krajiny téměř vymizely, podle AOPK především kvůli ústupu tradičního hospodaření. Agentura se proto v záchranných programech zaměřuje na péči o místa jejich výskytu. Rostlinám prospívá například správně načasované kosení, pastva a narušování travního porostu, které vytváří mezery potřebné pro klíčení semen. Hořeček nahořklý se nyní vyskytuje na 59 lokalitách, především v nížinách a pahorkatinách Čech.

O národní přírodní památku Kopičácký rybník pečuje AOPK, která tam zajišťuje například pravidelnou seč. Hořečkům prospívá také pohyb zvěře, která kopyty narušuje půdu a omezuje růst konkurenčních druhů.

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