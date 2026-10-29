U kralupské Základní školy Generála Klapálka vznikla venkovní učebna

U Základní školy Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku vznikla venkovní učebna. Může být i prostorem pro výuku školních dílen a pro praktické poznávání přírody. Zároveň bude sloužit pro různé projektové aktivity. Stavba učebny trvala tři měsíce, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.
Naplno má učebna začít sloužit příští rok na jaře. Střídat by se v ní měly postupně všechny třídy, kterých jsou ve škole tři desítky. Kromě prostoru pro různé praktické činnosti nebo skupinové aktivity poskytne v horkých dnech žákům i celkově příjemnější prostředí než v budově. V prostoru učebny jsou moduly s dřevěnými výklopnými lavicemi a stoly, což umožňuje různé varianty jeho využití. Zastřešení zajišťuje stínicí plachta. "Venkovní třídu má z předchozích let i Základní škola Třebízského. Vznikla cca před deseti lety, ale svým charakterem je přece jen trochu jiná," uvedl Levý.
Kromě venkovní učebny bude žákům v ZŠ Generála Klapálka sloužit obnovená školní zahrada, na které ještě pokračují zahradnické úpravy. Vznikla i síť cest z velkoformátové dlažby. Celkové náklady přesáhly sedm milionů korun, z toho dva miliony činila evropská dotace.