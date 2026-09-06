U Lubné na Rakovnicku narazilo auto do stromu, řidič zemřel

Řidič osobního auta nepřežil v sobotu večer u Lubné na Rakovnicku náraz do stromu. Ve voze cestoval sám, řekl dnes ráno ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Nehoda na silnici druhé třídy mezi Pavlíkovem a Rakovníkem byla oznámená v sobotu krátce před 21:00. "Šlo o havárii osobního auta do stromu, řidič na místě svým zraněním bohužel podlehl," řekl Truxa. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje.
V sobotu šlo o druhou tragickou nehodu na Rakovnicku. Dopoledne zemřel při havárii motorové tříkolky u Kolešova její řidič.