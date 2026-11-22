Ve Slaném na Kladensku pokračuje budování hotelu u nové sportovní haly. Modulová stavba s kapacitou pro 50 hostů poslouží hlavně sportovcům. Hotová bude příští rok, uvedla mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.
Hotel z prefabrikovaných ocelových kontejnerů bude mít střechu, která umožní instalaci fotovoltaické elektrárny. "Budeme se snažit udělat maximum pro to, aby bylo hotovo příští rok v létě," řekl ČTK místostarosta Slaného Radek Vondráček (ANO).
Kromě hotelu dá město vybudovat i příjezdovou cestu, prostor pro vsakování dešťové vody a parkovací místa včetně prostoru pro autobus.
Město dalo hotel postavit i kvůli lepším podmínkám pro pořádání turnajů a soustředění. Novou sportovní halu otevřelo město předloni. Stála zhruba 140 milionů korun. Budova je pasivní stavbou, která má velmi nízkou spotřebu energií a velikostí i zázemím splňuje parametry pro oficiální soutěže míčových sportů. Vejde se do ní přes 300 diváků.