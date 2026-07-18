U Prahy se srazilo auto s motorkou, další motorkář havaroval na Rakovnicku

V Kostelci nad Černými lesy v Praze-východ se dnes dopoledne srazilo osobní auto s motorkou. Podle policie se čtyři lidé zranili, záchranná služba má informace o třech zraněných. Řidiče motocyklu přepravil vrtulník do nemocnice. Další motorkář utrpěl zranění při nehodě u Hořoviček na Rakovnicku. Také pro něj přiletěl vrtulník, vyplynulo z informací policie a záchranné služby.
Nehoda v Kostelci byla hlášena v 11:15. "Řidička osobního auta nedala přednost motorkáři, který jel po hlavní," řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. V autě podle ní cestovali dva lidé a na motocyklu také dva. Jeden člověk byl podle prvotních informací po nehodě v bezvědomí. "Řidič motocyklu musel být letecky transportován do nemocnice," dodala Richterová. Další tři lidé byli podle policie zraněni lehce.
Záchranáři podle prvotních informací ošetřili v Kostelci dva pacienty, později jejich počet zvýšili na tři. Jeden člověk měl zlomenou ruku a nohu, vrtulník ho přepravil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Druhého pacienta s lehčím poraněním sanitka po ošetření odvezla do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Třetího s pohmožděnou nohou do kolínské nemocnice. "Pokud tam byl čtvrtý pacient, tak byl možná jen vyšetřen a ponechán na místě, ale hlášeno to aktuálně nemám," dodala mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Další nehoda motorkáře se stala před 11:30 na Rakovnicku. "Motocyklista tam havaroval ve vyšší rychlosti, skončil mimo vozovku v poli," uvedla Richterová. Také pro něj přiletěla letecká záchranná služba.