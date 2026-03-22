U Třebonic přibudou nové mosty. Silničáři upraví křížení Pražského okruhu s D5

Marek Kočovský
  13:02aktualizováno  13:02
Ideálně konec stání v zácpách a klidný průjezd k Rozvadovské spojce, na letiště, a třeba i k obchodnímu centru Zličín. Takovou úlevu by měla přinést úprava křížení Pražského okruhu a dálnice D5 u Třebonic. Jako všemi „oblíbenou“ křižovatku toto místo ironicky označují nejen řidiči, ale také silničáři.
ilustrační snímek | foto: Jindřich MynaříkMAFRA

V pravidelném podcastu o dění na českých autostrádách a silnicích I. tříd na chystaný projekt upozornilo vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Silničáři už navíc obdrželi v tendru šest nabídek, ta nejvýhodnější je na částku 568 milionů korun bez daně. ŘSD totiž vyhlásilo na projekt soutěž, přestože ještě reálně peníze od státu nemá.

„Oficiálně ty prostředky nemáme, protože ještě není schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2026. Na druhou stranu peníze na naše projekty, včetně křížení D0 a D5, už vláda odsouhlasila. Pro ŘSD je tam na letošek 81 miliard korun. Tento rozpočet prošel nejen vládou, ale i prvním čtením ve Sněmovně a hospodářským výborem. Takže předpokládám, že už nedojde k nějakým zásadním změnám,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla je stavba potřeba, protože se tam denně tvoří kolony. Pravidelně v nich popojíždějí řidiči jak z metropole, tak ti, kteří přijíždějí od Berouna po dálnici D5. Ti jezdí například do zmiňovaného obchodního centra, kde se nachází jedna z poboček IKEA. K tomu motoristé tuto část Pražského okruhu využívají při cestě na Letiště Václava Havla.

Omezení na okraji Prahy

● Od soboty 7. března je uzavřené Břežanské údolí. Opravy, které zahrnují také zajištění okolních skal, potrvají zhruba 9 měsíců.

● Na konci března začne ve směru na Prahu uzavírka jízdního pruhu mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi na D10. Potrvá do července.

● Jakmile ŘSD dokončí soutěž, začne s úpravami křížení Pražského okruhu (D0) a D5 u Třebonic.

V plánu je především navýšení kapacity tak, aby byl průjezd plynulejší. Křižovatku, která napojuje na okruh dálnici D5 a Rozvadovskou spojku, proto silničáři předělají.

„Postavíme nové mosty a rozšíříme větve křižovatky. Díky tomu budeme moci rozšířit úsek Pražského okruhu směrem na Barrandov na šest pruhů. Je to nejstarší úsek D0, jezdí se po něm od roku 1983,“ představili silničáři podrobnosti úprav. S proměnou věčně ucpaného křížení souvisí i další úpravy.

„Zároveň v tuto chvíli máme nabídky i na přestavbu nadjezdu nad tímto úsekem mezi Barrandovem a dálnicí D5. Potřebujeme ho letos udělat, abychom příští rok mohli začít s rozšířením na šestipruh na úseku, který je z hlediska dálniční sítě jedním z nejkritičtějších v celém Česku,“ naznačil Radek Mátl, že silničáři budou s vylepšováním průjezdnosti dopravně extrémně vytížené lokality pokračovat. Konkrétně na sedmi kilometrech – v šesti pruzích by se tam mohlo začít jezdit v roce 2029.

Přibrzdí Pražany i Středočechy

Ještě než ŘSD vybere zhotovitele pro úpravy u Třebonic a dočká se avizovaných peněz na stavbu ze SFDI, řidiči se budou muset vypořádat s dalšími omezeními. Opět se týkají okrajových částí metropole, které využívají nejen pražští, ale také středočeští řidiči.

Jen před několika dny začala jedna z největších uzavírek v jižní části hlavního města – téměř rok bude uzavřeno Břežanské údolí. Rekonstrukce tamního tahu, který patří k nejfrekventovanějším v kraji, počítá s opravou a odvodněním vozovky, ale také se sanací okolních skalních masivů.

„Pevně věřím, že je to na dlouhou dobu naposledy, co se tam budou místo aut nebo motorek pohybovat bagry a dělníci,“ reagoval na výtky některých řidičů, že úsek byl uzavřený nedávno, krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS).

Lidé vyjíždějící z Prahy po dálnici D10 se musí připravit na omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví. V posledním březnovém týdnu tam ŘSD zahájí opravu šestikilometrového úseku dálnice. Silničáři upozorňují, že lokalitou projede denně až 50 tisíc aut.

„V plánu je výměna vozovkového souvrství a krajních svodidel, případně jejich doplnění. Obnovovat budeme krajnice, systém odvodnění a svislé i vodorovné dopravní značení. Po celou dobu opravy bude doprava zachovaná, a to v režimu 2/2 zúžené jízdní pruhy. Maximální rychlost snížíme na 80 kilometrů v hodině. Hotovo by mělo být do konce července,“ upozornil mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

