U Velvar na Kladensku se čelně srazila dvě osobní auta, šest zraněných

U Velvar na Kladensku se dnes večer čelně srazila dvě osobní auta, šest lidí utrpělo zranění. Silnice I/16 musela být uzavřena, řekly ČTK mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a záchranné služby Monika Nováková.
Nehoda se stala kolem 18:30. Jedno z aut jelo podle Richterové od Velvar směrem na Slaný a z neznámých důvodů přejelo do protisměru, kde se srazilo s dalším vozem. Původně záchranáři informovali o dvou zraněných, později jejich počet zvýšili na šest.
"Máme v péči dva pacienty se středně těžkým poraněním, vezeme je do motolské nemocnice," uvedla Nováková. Další čtyři pacienty záchranáři převezli k vyšetření do nemocnice ve Slaném. Účastníkem nehody bylo podle Richterové i dítě, které z preventivních důvodů také skončilo v nemocnici.
Podle prvotních informací začalo jedno z aut po nárazu hořet. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře se to ale nakonec nepotvrdilo. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní.