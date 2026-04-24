U Votic na Benešovsku srazil dnes dopoledne vlak člověka, muž na místě zemřel. Podle policie šlo zřejmě o sebevraždu. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi byl zhruba 3,5 hodiny zastavený. Odpoledne se ho podařilo obnovit, vlaky nejdříve kolem místa nehody jezdily omezenou rychlostí a později už byl provoz bez omezení, vyplynulo z informací policie, záchranné služby a Správy železnic.
Událost byla hlášena před 11:00, nehoda se stala v úseku Votice-Červený Újezd. Podle mluvčí krajské záchranné služby Moniky Novákové sražený utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. "Vlak jel od Prahy na České Budějovice. Uvnitř bylo 100 cestujících, všichni vyvázli bez zranění. Bez zranění byl i strojvedoucí, dechovou zkoušku měl negativní," řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.
V úseku nejezdily dálkové ani regionální vlaky. České dráhy (ČD) objednaly náhradní autobusovou dopravu pro úsek Tábor - Olbramovice a zpět. K dispozici byl omezený počet autobusů, jezdilo se kyvadlově bez přípoje na vlaky. Provoz vlaků byl podle ČD částečně obnoven ve 14:20. Kavka uvedl, že kolem místa nehody jezdily vlaky omezenou rychlostí. Před 15:00 byl podle Kavky provoz v úseku už bez omezení.