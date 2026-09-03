Učiliště na Rakovnicku otevřelo nové CNC centrum a svářečskou školu

Střední odborné učiliště v Novém Strašecí na Rakovnicku dnes otevřelo nové CNC centrum, v němž jsou obráběcí stroje řízené počítačem, a svářečskou školu. Poptávka po svářečích je v regionu vysoká a studenti snadno najdou uplatnění i v budoucnu, řekl dnes ČTK ředitel školy Jan Nechutný.
"My jsme si nikdy nemohli stěžovat na nedostatek žáků," uvedl ředitel. Na rozdíl od jiných profesí, které ovlivňuje nástup umělé inteligence, bude podle něj poptávka po svářečích i dalších profesích, při kterých je potřebná manuální zručnost, stále vysoká.
Svářečská škola i CNC centrum jsou v přestavěné hale, kde kromě svařovacích boxů a počítačem řízených obráběcích strojů nechybí ani učebna s IT technologiemi a interaktivními prvky. Poslouží nejen ke zkvalitnění výuky, ale i k vylepšení pracovního prostředí.
"Pro naši školu je nové CNC centrum opravdu obrovským krokem k modernímu polytechnickému vzdělávání, je to začátek nové etapy. Po letech, kdy výuka probíhala v prostorách a na zařízeních, která už neodpovídala současným požadavkům oboru, mohou naši žáci pracovat s moderními technologiemi a získávat zkušenosti s vybavením, se kterým se setkají i v praxi," řekl ředitel. Dodal, že nové dílny pedagogům umožní zkvalitnit odbornou výuku, posílit spolupráci se zaměstnavateli a ještě lépe připravovat žáky na jejich budoucí profesní dráhu.
Investice byla téměř 40 milionů korun, škola využila evropské dotace a přispěl i Středočeský kraj, který je zřizovatelem školy.
Učiliště navštěvuje přes 300 studentů. Dlouhodobě největší zájem mají o obor Opravář zemědělských strojů, na kterém získávají i řidičský průkaz pro osobní a nákladní vozidla, traktor a také svářečský průkaz. Zvýšil se také zájem o obor Automechanik, kde též získají zdarma řidičský průkaz, ale mohou se naučit i svařování či strojní a ruční obrábění. Dalším nabízeným oborem je Zahradník. Studenti mohou absolvovat i nástavbový maturitní obor Provozní technika.
Škola v Novém Strašecí opakovaně obdržela od Hospodářské komory ocenění za vysokou odbornou úroveň absolventů. Učiliště spolupracuje s podniky v regionu.