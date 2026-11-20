Incident se odehrál v pondělí 9. listopadu.
Informoval o něm web eXtra.cz, podle jehož zdroje učitel chlapce chytil za krk. Ředitelka pro tento web popsala, že pedagog žáka uchopil za oblečení v oblasti hrudníku a tahem jej vyvedl na chodbu. Odtud s ním přešel do prostoru toalet.
|
Policie uzavřela napadení chlapce ve školce, inspekce chystá další kontrolu
„Tento způsob řešení situace jsme vyhodnotili jako nepřiměřený, překračující hranice přípustného fyzického kontaktu mezi pedagogem a žákem,“ uvedla Chramostová.
Redakci iDNES.cz případ potvrdila a zároveň sdělila, že případ převzala Česká školní inspekce.
Škola chce ještě v tomto školním roce stanovit jasná pravidla pro fyzický kontakt a komunikaci se žáky. Učitelé si mají také nacvičit, jak zklidnit vyhrocené situace.
|
Údajné napadení žáka učitelem vyšetřuje policie, někdo incident popisuje jinak
Rodiče prý upozorňovali na učitele už dříve
Podle zdroje eXtra.cz zůstali ostatní žáci po odchodu učitele několik minut ve třídě bez dozoru. Stejný zdroj tvrdí, že pedagog už dříve děti slovně napadal, házel po nich pantofle nebo jim vyhazoval penály z okna.
Rodiče podle něj na učitelovo chování upozorňovali. Z vyjádření ředitelky nevyplývá, zda škola takové stížnosti dostala.