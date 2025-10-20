Benda končí v čele pražské ODS. Novou předsedkyní se stala Udženija

  20:52
Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Delegáti ji v pondělí večer zvolili předsedkyní na regionálním sněmu ODS. Po čtyřech letech tak nahradila poslance Marka Bendu.
Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a...

Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija (druhá zprava). | foto: iDNES.cz

ODS představuje své plány pro Českou republiky. Na snímku je místopředsedkyně...
Alexandra Udženija
Náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija. (18. října 2024)
Alexandra Udženija
„Pražská ODS je nejsilnějším regionem celé strany, jasně to ukázaly i volby do Poslanecké sněmovny. Teď se chystáme na komunální volby a budeme lidem muset ukázat, že máme jasný program a děláme konkrétní kroky, které jim pomůžou žít lepší život – teď i v blízké budoucnosti,“ sdělila Udženija.

Voliči podle ní nechtějí slyšet jen negace, tedy s kým ODS nechce vládnout nebo proti komu jde, ale co pro ně chce strana udělat.

Fiala dosáhl maxima, o osudu SPOLU rozhodne jeho nástupce, říká politolog

Strana se už nyní připravuje na komunální volby, které se konají příští rok na podzim. „Pro prázdné filozofování, škatulkování a morální nadřazenost není na komunální úrovni místo,“ dodala nová předsedkyně.

ODS čeká především zásadní rozhodnutí o tom, zda půjde do boje o magistrát samostatně, nebo v koalici SPOLU jako posledně. Záležet bude i na tom, zda se SPOLU rozpadne na celostátní úrovni, ale ani to nemusí spolupráci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v Praze narušit.

Prvním místopředsedou pražské buňky ODS se stal starosta Prahy 12 Vojtěch Kos, řadovými místopředsedy potom starosta Prahy 13 David Vodrážka, Tomáš Kaštovský, Jan Poupě a Lucie Kubesa.

