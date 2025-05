Případ byl ohlášen minulou středu. Uhynulá zvířata ležela na louce v části Planá nedaleko od sebe. Policisté z oddělení hospodářské kriminality budou zjišťovat, jakou látkou byla zvířata otrávena a kdo mohl v místě nálezu nebo jeho okolí návnadu nastražit.

K objasnění případu by jim mohli pomoci svědci, kteří si všimli návnady nebo by mohli mít informace, jež by policii dovedly k pachateli. Kriminalisté přijmou informace k případu na telefonním čísle 974 879 536 nebo na lince 158.

„Současně touto cestou varujeme před kontaktem s nebezpečnou látkou karbofuran nebo kontaktem s uhynulým zvířetem, kdy hrozí vysoké nebezpečí především pro děti nebo další zvířata,“ dodal Truxa.

Orel mořský je v Česku kriticky ohroženým druhem. Podobné případy se staly na Příbramsku i v minulých letech. Po požití nervového jedu karbofuranu zvíře umírá v křečích, nemůže dýchat, bolestivě roztahuje křídla a svírá pařáty.

Jed je nebezpečný a smrtelný i pro člověka. Vstřebává se i kůží či vdechnutím. Samotné držení karbofuranu je trestným činem a v celé Evropské unii je zakázané už od roku 2008 pro jeho přílišnou jedovatost.