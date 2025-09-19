Újezd dojede. Legendární pražský klub končí, majitel zve na poslední večírek

Ikonický pražský klub Újezd, který spojoval kulturu, pivo a umění, zjevně na konci října skončí. Redakci iDNES.cz to potvrdil současný provozovatel. Klub je známý především jako typický symbol pražského nočního života. Otevřený je od druhé poloviny devadesátých let. Provozovatelé dodali, že objekt opustí na konci října, přičemž štamgasty zvou i na rozlučkový večírek.

Újezd dojede. Legendární žižkovský klub končí. (19. září 2025) | foto: Klub Újezd

„Újezd dojede. Přátelé, kamarádi, bratři a sestry. S posledním říjnovým dnem končí náš 30 let trvající večírek. Újezd byl domovem kultury, hudby, přátelství i nezapomenutých nocí. Újezd byl naším domovem, mámou, co tě pohladí i tátou, který ti nařeže,“ píše se na oficiálním facebookovém účtu.

Podle provozovatele, který se o klub stará od roku 1995, se lokál pravděpodobně už nikdy znovu neotevře. „Probíhala nějaká jednání mezi majitele budovy a novými nájemci, které jsme sehnali, avšak nikam to nevedlo,“ posteskl si majitel klubu.

Vylité kelímkáče a vůně trávy. To připomene výstava o zaniklých klubech

„Zatímco se svět měnil, my byli stále tady. Ta jízda teď končí. Újezd vjíždí do poslední stanice,“ dodávají zaměstnanci na sociálních sítích.

Poslední rozloučení s oblíbeným lokálem provozovatelé chystají v sobotu 25. října, lákají na oslavný večírek s jazzovou hudbou. „Nebude to tryzna, bude to oslava! Újezd is not dead! Pojedeme ještě do pátku do vyprodání zásob,“ uzavírají.

Klub Újezd vznikl už v roce 1990 na Malé Straně jako jeden z prvních polistopadových zařízení tohoto druhu. Postupně se vyvinul v třípatrový podnik s pivnicí, barem i kavárnou. Z toho důvodu se Újezd stal i oblíbeným kulturním centrem, kde se vedle bodrých pivařů a hudebníků scházeli i hloubaví intelektuálové.

