Proč mi kradete prohnilou slámu, zlobí se farmář. Sebrali mu balík přímo z pole

„V sobotu jsem tu měl odložené balíky dva a dnes je tu jen jeden. Někdo druhý ukradl,“ napsal v pondělí večer na Facebooku farmář David Ježek.

Zemědělec podle svých slov ekologicky hospodaří na pozemcích v Praze 12 v Cholupicích a okolí od roku 2019.

„Někdo přijel na naše pole a vzal si balík staré propršené a prohnilé slámy. Jako opravdu?!“ rozčílil se.

„Nikdy prosím neberte nic z pole. I když to není oplocené a zamčené, tak si to nemůžete jen tak vzít, není to vaše a je nějaký důvod, proč tam ten materiál máme,“ apeloval na lidi s tím, že mu takové činy jen navyšují náklady.