Státní zástupkyně Popovského viní z pokusu o vraždu více lidí a dítěte, z vícenásobného pokusu o těžké ublížení na zdraví a z porušování domovní svobody.
„Neměl jsem v úmyslu nikoho zabít. Velice se stydím za to, co všechno se stalo. Polovinu z toho si pořádně nepamatuju,“ uvedl u středočeského krajského soudu s pomocí tlumočníka ukrajinský státní příslušník Popovskij.
Tvrdí, že si počínal pod vlivem neznámého prášku na uklidnění, který mu nasypal do kávy jeho příležitostný dodavatel marihuany. Podle jeho advokáta by měl soud zkoumat, zda právní kvalifikaci činu nezměnit na opilství.
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Popovskij připustil, že 16. února odpoledne vtrhl do kralupské turistické ubytovny. Nesouvisle vysvětloval, že si přišel pro nějaké své věci a že při čekání před budovou nabyl dojmu, že se tam znásilňují děti. „Začaly mě napadat hloupé myšlenky. Byl jsem neklidný, měl jsem bludy v hlavě,“ tvrdil.
Při útěku z místa pak Popovskij vnikl na dvůr rodinného domu. Vysvětloval, že si tam chtěl odpočinout, dokud nepřijede policie. Z domu vyšla dívka s nožem, ptala se ho, co tam dělá, a postupovala proti němu.
Proto podle vlastních slov sebral na dvorku sekeru, odmítl ale, že by s ní máchl proti dívce. Jeho počínání nicméně zachytila kamera, sečnou zbraní mířil na horní polovinu těla. Podle obžaloby navíc na pozemek dorazil ozbrojený nebozezem.
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„Úderem sekery nezletilou nezasáhl, neboť vykonala prudký úhybný manévr vlevo a utekla do rodinného domu, kde vyčkala příjezdu Policie ČR,“ popsala státní zástupkyně. Dívka žádá prostřednictvím zmocněnkyně 350 000 Kč za způsobenou nemajetkovou újmu a dále úhradu psychologické léčby, kterou po setkání s útočníkem musela podstoupit.
K předchozímu počínání Popovského na ubytovně obžaloba uvedla, že nejprve napadl obuškem řemeslníka, který v koupelně spravoval odpad umyvadla. „Vzal mě beze slova teleskopem přes hlavu. Byla to rána jako prase, všude mi tekla krev,“ řekl soudu instalatér, který se ubránil kopáním nohama.
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Poté útočník podle obžaloby vyběhl na chodbu, kde vykopl zamčené dveře do pokoje a vrhl se s obuškem na jeho obyvatele sedícího na posteli. Následně si Popovskij odskočil do kuchyně pro nože, kterými zaútočil na mužův hrudník.
Trefil ale pouze triceps, protože napadený se k němu stihl otočit bokem. Na chodbě se pak útočník ohnal nožem po vedoucím ubytovny, který přispěchal na pomoc. Podle mužovy dnešní výpovědi Popovskij křičel, že ho zabije, zvládl ho ale bodnout jen do malíčku.
Před ubytovnou pak bodl do hrudníku správcova syna, kterého od vážnějšího zranění zachránila zimní bunda - nůž se zlomil. Vzal také vidle a poničil s nimi vybavení. V areálu zároveň sídlí klubovna turistického oddílu, v době útoku se tam konala schůzka dětí.