Stavební akci, která začala loni v létě, provází úplná uzavírka, vyznačené jsou objízdné trasy. Průtah opravuje Eurovia CS, cena zakázky je 268 milionů Kč bez DPH. Jde o společnou investiční akci ŘSD s města, které se na ní podílí přibližně z 30 procent.
„Aktuálně na místě probíhají dokončovací práce zahrnující především terénní úpravy, dokončujeme chodníky a přejezdy přes ně k budovám podél zrekonstruované komunikace,“ uvedl Veselý.
Starosta Říčan David Michalička (Klidné město) uvedl, že dvě sezony, kdy platila dopravní omezení, byly pro celé město náročné. Výsledek ale podle něj stojí za to. Po dokončení rekonstrukce ŘSD podle radnice ještě opraví silnice, které byly využívány jako objízdné trasy.
Stavbaři koncem loňského června nejdříve vybudovali 1 375 metrů dlouhou obslužnou komunikaci, aby se lidé mohli dostat k domům v severní části města. Komplikace pro řidiče začaly loni v srpnu, kdy se práce přesunuly na první část průtahu mezi ulicemi Smiřických a Boženy Němcové, což představovalo třetinu z 2,8 kilometru dlouhého úseku určeného k rekonstrukci.
Tuto část dokončili začátkem prosince a plně na ni obnovili provoz. Po zimní přestávce přišla 1. března na řadu rekonstrukce zbylých dvou třetin trasy, a to o část průtahu mezi ulicemi Boženy Němcové a Olivova a mezi ulicemi Smiřických a U Disku.
Černokosteleckou ulicí v Říčanech projede 15 tisíc aut denně a vozovka měla mnoho vad, objevila se i voda v podloží. Proto byla nutná celková výměna povrchu i podloží vozovky.
Stavbaři opravovali také chodníky, vodovodní řad včetně přípojek, kanalizační stoky a přípojky pod chodníkem. Vybudovali i jeden nový přechod pro chodce a dalších 11 upravili, instalovali nové osvětlení a upravili veřejný prostor.
