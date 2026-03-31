Podle pedagogů ZŠ Marjánka, kterou sražená dívka navštěvovala, se tramvaje po Bělohorské řítí příliš rychle. Byli by tedy pro snížení rychlosti, stejně jako pro umístění semaforů aspoň na některé přechody. Chodec má totiž před tramvají přednost jen v případě, kdy mu svítí zelená.
Ačkoliv se žáci pravidelně účastní dopravní výchovy, učitelé by si pro ně přáli bezpečnější školní okolí. Dopravní podnik (DPP) však zatím žádná opatření nechystá.
Událostí, při které došlo k prvnímu letošnímu úmrtí chodce pod tramvají, se nadále zabývají kriminalisté. Redaktorka iDNES.cz v pondělí zjišťovala, jak může vyšetřování dopadnout.
„Stačí dodržovat základní a velmi jednoduché pravidlo – před přecházením tratě je nezbytné, aby se chodec vždy podíval vlevo a vpravo a přesvědčil se, že mu nic nehrozí a může bezpečně přejít na druhou stranu,“ apeloval po nehodě mluvčí pražského Dopravního podniku Daniel Šabík na chodce.
Podle jeho slov zmíněný úkon zabere maximálně dvě sekundy, které ale můžou zachránit zdraví nebo život. „Pokud chodec nemá jistotu, že může bezpečně přejít, je zcela logické, že má počkat, až vozidla odjedou a on může bezpečně přejít,“ podotkl mluvčí.
Ani zkušený řidič by srážce nezabránil
Desetiletá dívka, která za chybu zaplatila životem, skutečně neměla přehled – po vystoupení z tramvaje nemohla vidět, že v protisměru jede jiná souprava a vstoupila jí do cesty. Zda měla v tu chvíli na uších sluchátka, ale také jestli blížící se tramvaj zvonila, stejně jako všechny další okolnosti nehody, stále zjišťuje policie.
Podle zjištění redakce řídil tramvaj mladý šofér, který se po nehodě zhroutil, nyní už ale opět chodí do práce. „Nejdřív jsem si pomyslel, že kolega v tom místě mohl víc předvídat, a schválně jsem se na to soustředil, zpomaloval, cinkal. Ale když jsem míjel tramvaj, došlo mi, že i když koukám a mám ruku na brzdě, stejně bych nestihl zastavit,“ řekl redakci iDNES.cz řidič tramvaje, který místem také pravidelně jezdí.
Daniel Šabík, mluvčí dopravního podniku
Jediné, co dopravce v reakci na tragické úmrtí dítěte dosud udělal, bylo polepení některých tramvají čísly 0:1, má jít o letošní skóre a připomenutí toho, že tramvaj nad chodci vítězí.
Tato verze sedm let staré kampaně Neskákej mi pod kola, vyvolala také diskusi, a to jestli není příliš tvrdá a neohleduplná vůči pozůstalým. Matka zesnulé dívky se podle zjištění redakce hned po tragédii vrátila zpět na Ukrajinu. Odtud před rokem a půl utekla před válkou do Prahy. Tuto kampaň nyní tedy nevidí.
Jsou i speciální situace
Pražští kriminalisté zatím úmrtí dítěte dál vyšetřují. „Stále to řeší kriminální služba, vyslýchá svědky, prohlíží kamerové záznamy,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský s tím, že se zatím vůbec nedá předvídat, jestli šetření bude uzavřeno jako vina dítěte či řidiče tramvaje.
„Platí pravidlo, že tramvaj má přednost před chodcem i na přechodu pro chodce, což je uvedeno přímo v zákoně o provozu na silničních komunikacích,“ přiblížil Jan Bunganič z advokátní kanceláře bpv Braun Partners.
V případě nehody se však podle jeho slov individuálně posuzuje, zda řidič tramvaje neporušil jiná pravidla zákona o silničním provozu či opatrnost, například jestli nejel rychle, nepřizpůsobil svou jízdu danému místu či nedal zvukové znamení.
„Zároveň se však posuzuje také zavinění poškozeného, který porušil zákon zcela určitě, nedal přednost tramvaji. Posuzuje se, zda se rozhlédl, zda nebyl oslněn světlem,“ popsal Bunganič.
Nedání přednosti tramvaji je podle něj zásadní pro posouzení odpovědnosti samotného poškozeného, zvlášť pokud je příčinou nehody jeho nepozornost. Ve specifické situaci a při souhře více skutečností se pak může při střetu s chodcem jako viník ukázat řidič.
„Umím si například představit nehodu na exponované zastávce u Vítězného náměstí v Praze 6, a to před rekonstrukcí zastávek. Tramvaj mohla být třeba zakryta nákladním vozem a chodec ji neviděl – i když měl předpokládat nebezpečí, ale řidič tramvaje nedal zvukové znamení při odjezdu ze zastávky,“ popsal Bunganič. Tento problém byl už podle jeho slov vyřešen novým systémem přechodů a instalací zábradlí.