Únětický pivovar slaví 15 let, připravil výroční speciál i bohatý program

Autor: meli
  14:12aktualizováno  14:12
Vyhlášený Únětický pivovar slaví 15 let od uvaření první várky. K výročním oslavám si pro návštěvníky připravil vedle tradičního naražení sudu i program plný kulturních a soutěžních akcí. Závěr slavností bude patřit vystoupení zpěvačky Kláry Vytiskové.
Fotogalerie4

Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012) | foto: Profimedia.cz

„Patnáct let vaříme poctivé pivo. Patnáct let držíme kurz. A teď to spolu pořádně odpálíme,“ zní vřelá pozvánka na slavnosti, které se v Úněticích budou konat 16. května mezi 13. až 22. hodinou.

Program zahájí tradiční naražení výroční nefiltrované 10,7°, která je jednou z vyhlášených specialit pivovaru.

„Program, co má říz“

13:00 – Naražení výroční nefiltrované 10,7°

14:30 – Vystoupení únětické zuš na pódiu

15:30 – On-line pivní ne pivní kvíz

16:00 – Vyhlášení únětických štamgastů

17:00 – uKÚŽE Únětické šelmy, ukulele energie a nakažlivá radost

19:00 – Charitativní tombola pro úsměvy

19:30 – Finále: Klára Vytisková & VEGA

Mezi kulturní akce, které doplní harmonogram dne, bude patřit vystoupení žáků únětické základní umělecké školy. Následovat po nich budou o něco zkušenější hudebníci z kapely uKÚŽE, kteří odpoledne obohatí hrou na basové ukulele, kytaru, housle, djembe, cajon, banjolele a saxofon.

Hudební okno a i celou oslavu výročí zakončí zpěvačka Klára Vytisková se svým albem VEGA.

První zmínky o vaření piva v Úněticích pochází z 16. století, přesto se však historikové shodují, že byl pivovar postaven až v roce 1710. Během druhé světové války byl provoz přerušen a i přes krátké obnovení v roce 1945 byl po čtyřech letech zcela ukončen.

V březnu 2010 začaly první práce na projektu Znovuzrození Únětického pivovaru, přičemž obec se dočkala první pivní várky 15. května.

Pivovar mimo jiné vaří i 10°, 12° a nealkoholické pivo Únulka. Součástí podniku je i rozsáhlý pivovarský hostinec.

Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012)
Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012)
Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012)
Bývalý starosta Únětic Vladimír Vytiska (STAN) v Únětickém pivovaru. (7. února 2017)
4 fotografie

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště

ilustrační snímek

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště. Fungují v Kladně a Benešově, letos by mělo vzniknout i v příbramské nemocnici. Připravují...

14. května 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Případ lobbisty Martina Dědice se vrací k ostravskému krajskému soudu

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě se příští týden bude znovu zabývat případem ostravského lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami...

14. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

ÄŚeĹˇtĂ­ a nÄ›meÄŤtĂ­ policistĂ© hlĂ­dkujĂ­ v ÄŚeskĂ©m Ĺ vĂ˝carsku kvĹŻli nÄ›meckĂ©mu svĂˇtku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Uhelný trh

Uhelný trh

Výkopové práce na Uhelném trhu.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.