„Na místě jsme zasahovali, protože tam došlo k poškození barelu s chemickou látkou. Hasiči provedli prvotní zásah, ale samotnou likvidaci té látky bude zajišťovat specializovaná firma,“ řekla mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.
Podle serveru Novinky.cz by se mělo jednat o žíravinu.
„Preventivně došlo k evakuaci 28 osob, protože nad skladovými prostory byly i kanceláře. Jedna nadýchaná osoba byla předána do péče záchranářů,“ dodala.
|
V laboratoři Zentivy unikla nebezpečná chemikálie, likvidovali ji hasiči
Podle policejní mluvčí Michaely Richterové se zřejmě ve skladové hale protrhlo dno při manipulaci s barelem.
„Situace se nakonec obešla bez zranění. Pacienta jsme vyšetřili, nicméně neměl žádná viditelná poranění. Nebyl tak potřeba převoz do nemocnice a pacient po vyšetření zůstal na místě,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz