Hasiči zasahovali před 11. hodinou. „Průzkumem na místě se potvrdil únik zbytkového množství čpavku. Dvě nadýchané osoby jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby,“ uvedli hasiči.
Nyní pokračuje odvětrávání stadionu pomocí přetlakové ventilace a průběžné měření koncentrace kolem celého stadionu. Na místě jsou i zástupci města.
Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovalo se 500 lidí
Čpavek se vyznačuje nepříjemným, štiplavým zápachem. Při nižších koncentracích může u lidí vyvolat pálení očí či nosu. Ve vyšších koncentracích může vážně poleptat sliznice dýchacích cest, kůži a oční rohovku a způsobit otok plic.