Zásah IZS kvůli zápachu plynu v centru Prahy. Měření vyloučilo únik

Únik plynu nahlásil na tísňovou linku jeden z občanů, který cítil jeho zápach. Na místo proto vyjely složky IZS. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče však situace vypadala už z počátku stabilizovaně.
„Na první pohled se nejedná o žádný velký únik, nezdá se ani, že by bylo poškozeno potrubí,“ uvedl Řezáč pro redakci iDNES.cz kolem druhé hodiny odpoledne. Na místo vyjely dvě hasičské posádky, jednou z nich je speciální chemická jednotka z Petřin.
Později hasiči redakci informovali, že došlo k pouze k malému lokálnímu úniku, v důsledku špatně vypnutého kuchyňského spotřebiče.
V ulici se nacházely také policejní týmy, protože se jedná o lokalitu, která je mimořádně dopravně i turisticky vytížená.