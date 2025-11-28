Jako v mafiánském filmu. Únosci požadovali výkupné, hrozili useknutím prstu

Na tísňovou linku se po devátého hodině večerní ozval muž, že se jeho kamarád stal obětí únosu.
„Uneseného vylákali pod záminkou, že si potřebují půjčit vozidlo,“ vylíčil pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina s tím, že k únosu došlo v Kobylisích v ulici Ke Stírce.
Za vydání uneseného pachatelé pod pohrůžkou fyzického násilí požadovali 200 tisíc korun.
Lehce po půlnoci se policii podařilo pachatele dopadnout nedaleko Komořan, které jsou zhruba 15 kilometrů vzdušnou čarou od místa únosu.
„Všichni zúčastnění jsou cizinci, včetně rukojmího,“ potvrdila policie. Jejich národnost však odmítla specifikovat.
|
Začala vyšilovat až po sexu, tvrdí muž souzený za únos ženy od školy na Proseku
Podle informací agentury Aktu.cz jsou podezřelí ve věku mezi 22 a 35 lety, zatímco unesený je ročník 2002. Únosci ho odvezli v červeném Range Roveru a jeho rodinu následně postupně zasypávali stále naléhavějšími požadavky. Nátlak eskaloval až do chvíle, kdy vyhrožovali, že pokud okamžitě nedostanou peníze, useknou rukojmímu prst. Policie však tyto informace nepotvrdila.
Případ je nyní v rukou vyšetřovatelů a čtveřice čelí podezření z vydírání a omezení osobní svobody.
Lehce po půlnoci se policii podařilo pachatele dopadnout nedaleko Komořan
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz