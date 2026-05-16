Mladých na úřadu práce výrazně přibylo, absolventům konkuruje AI

Pavel Svačina
  11:02aktualizováno  11:02
Na úřadech práce letos razantně přibylo mladistvých a čerstvých absolventů škol, kteří navíc hůře hledají práci. Například středočeské úřady práce jich podle nejnovějších dat ke konci dubna evidovaly 2 584, zatímco ještě loni ve stejném měsíci kolem dvou tisíc. Pražské pracovní úřady loni evidovaly 1 093 mladistvých, letos už jich bylo 1 771, což je o 62 % více. Proti roku 2024 jde dokonce o více než dvojnásobek.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Praha navíc dosud platila za oblast, kde mladí shání práci díky bohaté nabídce volných pozic nejlépe.

„Praha nadále udržuje pozici regionu s nejvyšší nabídkou volných pracovních míst. V dubnu zde bylo soustředěno 25,5 procenta všech evidovaných pozic, čímž se metropole s výrazným náskokem řadí na první místo před Středočeský kraj. Zároveň vykazuje nejnižší počet uchazečů na jedno pracovní místo, na jednu pozici v průměru připadá 1,6 uchazeče,“ říká Helena Doktorová, pověřená zastupováním ředitele krajské pobočky Úřadu práce ČR pro Prahu.

Proč tedy v evidenci úřadu práce tolik přibývá mladistvých a lidí, kteří čerstvě zakončili vzdělání? Proč se jim nedaří najít práci ještě dříve, než uschne razítko na vysvědčení? „Nárůst byl skutečně značný a dá se předpokládat, že za ním stojí více souběžných důvodů,“ vysvětluje datový analytik a manažer pracovního serveru JenPráce. cz Michal Španěl.

Má to více důvodů

Prvním důvodem je čistě statistická matematika, protože Praha měla tradičně v evidenci relativně málo absolventů, takže jakékoli zvýšení je výrazně viditelnější, zejména v procentech, než kdyby to šlo z vyššího základu. „Je to podobné, jako když malá restaurace zdvojnásobí počet stolů: procentuálně jde o velkou změnu, absolutně ale může jít jen o stoly tři,“ říká Španěl.

Nezaměstnanost mladých je rekordní, může to značit změnu přemýšlení

Dalším důvodem podle něho je, že Praha dlouhodobě přitahuje absolventy z celého Česka, a to nejen kvůli pracovním příležitostem, ale i kvůli životnímu stylu, kontaktům, kultuře a představě kariérního startu. „Jenže právě tím vzniká větší konkurence na juniorních pozicích. Absolventi často nechtějí do gastronomie, maloobchodu nebo stavebnictví, ale do marketingu, administrativy, analytiky, HR, financí, IT podpory nebo kreativních oborů,“ vysvětluje analytik.

Firmy v poslední době opatrněji nabírají juniory, více testují automatizaci.

A právě u části těchto kancelářských pozic absolventi nekonkurují jen sami sobě, ale navíc mají i nového „umělého“ konkurenta. „Firmy v poslední době opatrněji nabírají juniory, protože více testují automatizaci, AI nástroje a tlak na produktivitu,“ říká Michal Španěl. Regiony, kde převažují takzvané modré límečky, tedy pozice v průmyslu, logistice a řemeslech, jsou zatím změnou dotčeny méně.

Vyšší finanční podpora

Do letošních čísel se mohou propisovat i administrativní a motivační faktory. Od ledna 2026 se totiž zvýšila podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících z 0,15násobku na 0,4násobek průměrné mzdy, což mohlo motivovat k registraci část mladých lidí, kteří už během studia nebo po něm získali potřebnou dobu pojištěné práce.

AI změní půlku profesí, říká ředitel Úřadu práce. Některé kvůli ní nejspíš i zaniknou

„To je typické pro ty, co při studiu pracovali, což je v Česku častý jev, podmínkou je, že doba pojištění trvala alespoň 12 měsíců z posledních dvou let. Někteří absolventi, kterým se tedy dříve registrovat tolik nevyplatilo, dnes mají jasnější finanční motivaci zamířit na úřad práce,“ dodává analytik.

Pro mladé z digitálně velmi gramotného hlavního města se navíc zapsání na úřad zjednodušilo díky digitalizaci evidence. Dnes není třeba nikam fyzicky chodit, stačí jen počítač.

50,7 % nových uchazečů se registrovalo online v Klientské zóně Jenda.

„Během dubna se na pracovištích Úřadu práce v Praze nově zaevidovalo 4 981 osob, z toho 50,7 % se registrovalo online prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Meziměsíčně šlo o nárůst o 2,5 % a meziročně o 7,3 %,“ potvrzuje tento trend zastupující ředitelka Doktorová.

Nic není ztraceno

Nárůst absolventů v evidenci ale ještě pro mladé nemusí znamenat pohromu. Trh práce by si s tím měl poradit, ale nebude to okamžitě.

„Absolventi, kteří se dnes registrují, nejsou nutně ztracení, část z nich aktivně hledá a evidenci využívá jako překlenovací podporu. Klíčové bude, zda vzdělávací systém dokáže rychleji reagovat na poptávku po dovednostech, které AI zatím plně nenahradí, tedy po kritickém myšlení, komunikaci, projektovém řízení a práci s AI nástroji samotnými,“ říká Španěl.

Podle něj to má zatím i jisté výhody, zejména pro ty, kdo si AI osvojí jako první. Kdo bude umět dobře pracovat s nástroji AI, ten si také více vydělá. Pro mladé to znamená, že samotný diplom už nestačí; stále důležitější je praktická zkušenost, schopnost pracovat s AI a ochota rychle se učit.

