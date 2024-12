Úřad práce pro šest čtvrtí. Lidé stojí na ulici před otevřením, počasí navzdory

Paní Jitka přišla na Novodvorskou ještě před otevřením. Byla tu prý mezi prvními. Pár minut před devátou hodinou už však byla všechna místa k sezení v rozlehlé hale obsazena. Kolem postávalo několik lidí s pořadovými lístky a čekali, až se uvolní některá ze sedaček. Ti šťastnější už stáli u přepážek.

„Ze zkušenosti vím, že se sem vyplatí chodit před osmou, pokud tu nechcete strávit celé hodiny. Já už snad budu brzo na řadě,“ těší se Jitka. Na dotaz, jestli není elektronické podání žádosti rychlejší, jen krčí rameny. „Slyšela jsem, že pak stejně čekáte, než vám to schválí. Osobně jsem to ale nezkoušela,“ dodává. To paní Romana podává žádost o příspěvek na bydlení elektronicky. „Chodím sem naštěstí jen dvakrát ročně doložit potřebné papíry. Samotné vyřízení žádosti je bezproblémové, ale tady v úřední dny bývají děsné návaly lidí,“ stěžuje si.

Na úřad jedině online

Souvislosti Online systém Jenda Najdete jej na webu úřadu práce. S jeho pomocí můžete vyřídit všechny žádosti o příspěvky či přídavky , ať už jde o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, nebo třeba příspěvek na bydlení.

, ať už jde o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, nebo třeba příspěvek na bydlení. Do systému můžete z adat jakékoli potřebné údaje včetně dokumentů, které ÚP požaduje k úspěšnému schválení požadavku.

včetně dokumentů, které ÚP požaduje k úspěšnému schválení požadavku. Můžete zde nahlašovat také veškeré změny , které státní správě musíte či hodláte oznamovat. Včetně třeba změny výše již pobíraného rodičovského příspěvku.

, které státní správě musíte či hodláte oznamovat. Včetně třeba změny výše již pobíraného rodičovského příspěvku. Průběh vyřizování své žádosti v systému můžete sledovat online . Informace najdete přímo v aplikaci nebo si je můžete nechat poslat do e-mailu či formou SMS.

. Informace najdete přímo v aplikaci nebo si je můžete nechat poslat do e-mailu či formou SMS. Vyhnete se tak nepříjemnému čekání na posouzení své žádosti, kterou úředníci online pravděpodobně odbaví rychleji.

Ulevit úředníkům má jednak online systém Jenda, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti elektronicky, a pak také detašované pracoviště v Příbrami. „Úřad práce pro Prahu 4 má v tuto chvíli 34 zaměstnanců, ti měsíčně nahrají, zadají, zpracují a následně vyplatí zhruba 33 tisíc dávek. To číslo je obrovské. V Příbrami podle mých informací vyřídí jen asi šest tisíc žádostí za měsíc,“ říká místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová (ANO). Stížnosti od občanů jim na radnici prý chodí dnes a denně.

„Každé pondělí a středu ještě před 8:00 se zde tvoří velmi dlouhé fronty žadatelů. V nedůstojných podmínkách, mnohdy na dešti, v mrazu, tu čekají i desítky minut, než otevřou,“ tvrdí Vedralová.

Například na vyřízení příspěvku na péči podle ní lidé čekají až několik měsíců. Ten je přitom pro ty, kteří každodenně pečují o hendikepovaného člena rodiny, často jediným možným příjmem.

„Vyřizování dávek v rámci metropole se nám v poslední době díky novým opatřením daří výrazně zrychlit. V listopadu jsme odbavili 83 % žádostí u tří nejběžnějších dávek do 30 dní. Zákonná lhůta je 30 dní, ale pro složitější případy až 60. Ještě v květnu to bylo jen 51 %, a vloni v říjnu dokonce jen 36 %. U žádostí podaných online přes klientskou zónu Jenda jsme v listopadu zvládli zpracovat v termínu dokonce 87 % z nich,“ podotýká Matěj Novák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce hl. m. Prahy.

Podle jeho slov se tak kromě nových žádostí daří vyřizovat i ty zpožděné z minulosti. A pomáhají také reorganizační opatření. Některá z nich začnou právě v nejvíce přetížené pobočce v Praze 4 platit od 1. ledna, jiná už fungují.

„Zrušili jsme polední pauzy a jedeme nonstop bez přestávky. Pracovníky bezpečnostní agentury jsme proškolili, abychom zlepšili organizaci. Kromě toho jsme vyčlenili pracovníky, kteří ve špičkách obcházejí klienty v hale a pomáhají jim s přípravou jejich podání. Na lístečkomatu jsme zavedli novou kolonku ‚mám dotaz‘ a klienti se také mohou objednat předem online na daný den,“ vyjmenovává zlepšení Novák.

Pracovníků je málo

Situaci na úřadech práce znesnadňuje také nedostatek pracovníků. V rámci metropole jich prý chybí asi 70 a volná místa se dlouhodobě nedaří obsadit.

„Hlavním důvodem je, že mzda zaměstnanců je vzhledem k náročnosti jejich práce nedostatečná. Mají toho hodně a jsou pod stálým psychickým tlakem. Občas se stává, že jsou terčem útoků nespokojených klientů. Bývá proto poměrně časté, že lidé, zvláště z těch přetížených pracovních úřadů, odcházejí do státní správy nebo na magistrát,“ vysvětluje Martin Kopsa, předseda Pražské hlavní základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při ÚP ČR.

Řešením je podle něj elektronické podávání žádostí. Online komunikace s ÚP je nejen pohodlnější, ale i rychlejší. Lidé v aplikaci vidí stav žádosti a v případě nejasností si mohou na úřad zatelefonovat.

Podle Lenky Vedralové je ale nereálné, aby většina klientů komunikovala s úředníky online. „Určitá část lidí počítačově gramotná není, ať už kvůli věku, či jiným indispozicím, a potřebuje na úřad docházet fyzicky. Ale jeho dostupnost je pro některé z nich nepřijatelná. Zvlášť ti z Prahy 22 to na Novodvorskou mají šíleně daleko,“ říká Vedralová.