Úřad se bude zabývat brožurou Nymburka, starosta volební propagaci odmítá

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) se bude zabývat podnětem týkajícím se brožury Proměna Nymburka, kterou město v posledních dnech před komunálními volbami distribuovalo do domácností. Publikace vedle bilance uplynulého volebního období obsahuje také plány rozvoje města na roky 2026 až 2030 a fotografie starosty Tomáše Macha, který je lídrem kandidátky Nymburk s klidem. Úřad upozornil, že prezentace plánů na další volební období může být jedním ze znaků volební kampaně. Konkrétní publikaci zatím neposoudil. Mach odmítá, že by šlo o volební propagaci. ČTK to sdělili členka úřadu Aneta Pinková a starosta Mach.
"Prezentaci plánů na budoucí volební období úřad považuje za jeden ze znaků, podle nichž lze rozlišovat mezi informováním o výkonu veřejné funkce a vedením volební kampaně," uvedla Pinková z dohledového úřadu. Každý konkrétní text je však podle ní nutné posuzovat komplexně a s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem. Úřad podnět obdržel v úterý.
Podnět podal obyvatel Nymburka Martin Pavlíček kvůli podezření, že město prostřednictvím brožury hrazené z veřejných peněz před volbami propaguje současného starostu, který znovu kandiduje.
Brožura má 67 stran a obsahuje mimo jiné úvodní slovo starosty s fotografií a desetistránkovou část nazvanou Vize rozvoje města 2026–2030. Město si objednalo 7300 výtisků, za jejich tisk podle Macha zaplatilo 125.960 korun bez DPH. Distribuce podle Macha vyšla na tři koruny za výtisk. Obsah i grafiku připravil zaměstnanec radnice.
"Publikaci považuji za standardní způsob informování občanů o činnosti a rozvoji města. Její obsah není koncipován jako propagace konkrétního volebního subjektu," uvedl Mach. Podobné bilanční materiály podle něj město vydává pravidelně. Část věnovaná období 2026 až 2030 podle něj nepředstavuje volební program, ale informuje o již zahájených a dosud nedokončených projektech. Publikace podle starosty neobsahuje název ani logo žádného kandidujícího uskupení.
Podle Pinkové by šlo o porušení zákona, pokud by tiskovina hrazená z městského rozpočtu a šířená během volební kampaně obsahovala bezplatnou propagaci některého kandidujícího uskupení. V případě komunálních voleb však porušení tohoto ustanovení není přestupkem. Úřad by tak mohl porušení zákona pouze konstatovat, nikoli za něj uložit pokutu.
Mach uvedl, že pravomoc úřadu posoudit publikaci respektuje.