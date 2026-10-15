ÚS potvrdil, že kraj mohl v Kladně omezit spoje, když město odmítlo nový systém

Ústavní soud ve sporu Kladna a Středočeského kraje potvrdil, že rozsah veřejné dopravy může hejtmanství upravit. Kladno odmítlo na dopravu přispívat v jednotném systému příspěvků obcí na dopravu, který hejtmanství zavedlo v roce 2022. Kraj poté omezil spoje veřejné dopravy v systému Pražské integrované dopravy (PID) a vyřadil kladenskou městskou hromadnou dopravu ze systému PID. Ústavní soud nyní potvrdil dřívější rozhodnutí Krajského soudu v Praze i Nejvyššího správního soudu s tím, že postup Středočeského kraje byl v souladu se zákony. ČTK o tom dnes informovala mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.
Podle kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) Ústavní soud sice stížnost města odmítl, ale případná účast obcí na spolufinancování dopravy je i podle dřívějšího soudního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dobrovolná a nesmí být vynucována krajem jako povinnost, reagoval dnes Volf.
"Vnímám to jako definitivní vymezení pravidel hry pro organizaci veřejné dopravy v ČR a potvrzení toho, že Středočeský kraj postupoval v mezích zákona a správně," řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) a dodal, že věří, že nyní po komunálních volbách přijde v postoji vedení Kladna tolik potřebná změna.
Podle kladenského primátora ale kraj nemá města a obce k placení nutit. "Případná účast obcí na spolufinancování dopravy je dobrovolná a nesmí být vynucována krajem jako povinnost. Kladno za dobu sporu se Středočeským krajem ušetřilo na neúčelných platbách desítky milionů korun a nic kraji ani nadále hradit nebude," uvedl Volf.
Do roku 2021 měly obce smlouvy nejen s krajem, ale i s dopravci. Kraj ale převzal objednávání kompletní veřejné dopravy. Takzvané Standardy dopravní obslužnosti vytvořily jednotný systém příspěvků pro obce a zohlednily skutečnou úroveň služby, kterou daná obec využívá.
Pro Kladno to znamenalo roční příspěvek kolem 12 milionů korun. Volf to tehdy odmítl, protože dopravní obslužnost má podle výkladu města ze zákona zajišťovat kraj. Podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících není mezi dopravní obslužností zajišťovanou krajem a obcemi žádná striktní dělicí čára a jejich kompetence se v tomto ohledu prolínají. Přibližně rok vyjednávala o příspěvku Mladá Boleslav. V roce 2023 se dohodla na ročním příspěvku organizátorovi středočeské dopravy IDSK zhruba 1,7 milionu korun. Mladá Boleslav má zhruba 47.000 obyvatel, Kladno asi 70.000.
Letos v září středočeští krajští zastupitelé schválili, že Středočeský kraj upraví systém příspěvků obcí na dopravu a někde vzrostou. Nyní přispívá 970 obcí dohromady téměř 300 milionů korun ročně, od příštího roku to bude kolem 365 milionů. V prvním roce platnosti systému tvořily příspěvky obcí více než pět procent celkových výdajů na dopravní obslužnost v kraji, letos podíl klesne na čtyři procenta. Vliv má nejen inflace, ale například investice do vozidlového parku či rozšíření poptávkové dopravy.