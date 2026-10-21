Uskupení Kladeňáci podalo k soudu stížnost na komunální volby v Kladně

Uskupení Kladeňáci podalo ke krajskému soudu stížnost na komunální volby v Kladně, chtějí prověřit výsledky kvůli výrazným odchylkám v několika volebních okrscích. Pro volby v Kladně jsou podané i další dvě stížnosti. Jednu podala fyzická osoba a žádá též prověření výsledků v několika okrscích, druhou SPD, která se domáhá ochrany volebního práva. Několik stížností je podáno i pro volby v dalších středočeských obcích, a to v Mukařově u Prahy, ve Vysoké u Příbramě, v Býkvi na Mělnicku, v Podlešíně na Kladensku, Přišimasech na Kolínsku a v Krtech na Rakovnicku, řekla dnes ČTK mluvčí krajského soudu Hana Černá.
Případná korekce výsledků by mohla uskupení Kladeňáci přinést jeden mandát navíc. V pondělí ale ve městě uzavřely společnou koalici Volba pro Kladno, ANO a ODS. Mají 21 mandátů v zastupitelstvu se 33 křesly. I po případném snížení o jeden mandát by měly většinu. Kladeňáci jsou v opozici spolu s Unií pro sport a zdraví.
Kladno má přibližně 60 volebních okrsků, téměř ve všech měli Kladeňáci dvojciferný výsledek, ale v obvodu 29 ve Školské ulici získalo jen necelá tři procenta hlasů. Nesrovnalosti se podle uskupení objevily i v dalších obvodech, kde byl výsledek výrazně nižší. "Návrh se týká okrsku 1, 29, 31," uvedla Černá. Lídryně Kladeňáků Anna Gamanová už dříve ČTK řekla, že po přepočtu by uskupení mohlo mít nejvyšší volební výsledek, což by bylo důležité jako symbol a také je podle Gamanové důležité ctít pravidla.
Výsledek voleb v největším středočeském městě byl velmi těsný, Volba pro Kladno primátora Milana Volfa zvítězila s 11 mandáty, získala 29,27 procenta hlasů, Kladeňáci mají deset mandátů a 28,6 procenta. Po pěti mandátech získaly ANO a ODS. Dva mandáty má Unie pro Sport a zdraví. První náhradnicí v pořadí je za Kladeňáky Barbora Částová.