Odpykával si devítiletý trest za pokus o vraždu. Ústavní soud rozsudek zrušil

„ÚS dospěl k závěru, že obecné soudy vyhodnotily shromážděné důkazy extrémně vadně, že se jim nepodařilo vyvrátit obhajobu stěžovatele a že svůj závěr o vině zvlášť závažným zločinem vraždy ve stadiu pokusu nepřesvědčivě a rozporně odůvodnily,“ řekl soudce zpravodaj Josef Fiala.
Devítiletý trest vyměřil krajský soud, který také cizince vyhostil na deset let z Česka a uložil mu povinnost uhradit téměř milionovou škodu. Verdikt potvrdil Vrchní soud v Praze a poté i Nejvyšší soud. V řízení před ÚS se však cizince zastalo také Nejvyšší státní zastupitelství, navrhlo zrušení verdiktu kvůli „extrémním vnitřním rozporům.“
Pochybnosti se týkají zejména počátku konfliktu a zranění, která utrpěl sám odsouzený cizinec. Tvrdil, že opilý sok ho napadl ve spánku, kopal a bil. Teprve poté vznikla potyčka, při které cizinec uchopil kuchyňský nůž a soka opakovaně bodl.
Soudy podle středečního nálezu neměly pro své závěry o vině dostatečný podklad ve shromážděných důkazech. Měly se důsledněji zabývat tím, kdo a v jaké fázi konfliktu odsouzenému způsobil zranění, včetně zlomenin v obličeji. Od toho se pak odvíjí úvaha, zda se dopustil pokusu o vraždu, anebo ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky.
„Ani vysoký stupeň podezření sám o sobě není s to vytvořit zákonný podklad pro odsuzující výrok, neboť trestní řízení vyžaduje ten nejvyšší možný stupeň jistoty, který lze od lidského poznání požadovat, alespoň na úrovni obecného pravidla ‚prokázání mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost‘,“ stojí v nálezu.