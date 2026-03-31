ÚS zrušil trest prodavači, který vzal na zákaznici pálku. Točila bez dovolení

Musí důkladněji zvážit, zda je trestní represe nezbytná a zda nešlo jen o přestupek.
„Trestní soudy nyní aplikovaly trestní právo tam, kde neměly. Okolnosti, za kterých se celá věc odehrála, jasně naznačovaly, že šlo o politováníhodnou rozepři mezi dvěma osobami v otázce pořizování videa uvnitř obchodu,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Zdeňka Kühna.
Kühn zdůraznil, že soud neschvaluje prodavačovo počínání, protože násilí není řešením, na druhou stranu je zapotřebí zohlednit chování návštěvnice, která ignorovala zákaz natáčení, a na celé situaci tak měla svůj podíl.
„Jakkoli stěžovatel reagoval na natáčení prodejny přehnaně, nešlo o natolik společensky škodlivý případ, který bezpodmínečně zasluhuje trestněprávní reakci. Trestní soudy upřednostnily odsouzení stěžovatele, aniž by se zabývaly společenskou škodlivostí činu důkladněji a ústavně souladně,“ pokračuje nález.
Mužův advokát Branislav Mikuš nález přivítal. „Pro klienta je to bezpochyby zadostiučinění,“ řekl. Očekává, že obvodní soud nyní případ postoupí k projednání přestupkové odpovědnosti.
Incident se odehrál v srpnu 2024. Žena podle svých slov chtěla v obchodě pořídit vtipné video. Prodavač, který stál za pultem, se proti tomu ohradil a požádal ji, aby přestala natáčet a odešla, což žena neudělala ani po té, co na ni hodil malou plastovou lahev s vodou. Muž vytáhl zpoza pultu baseballovou pálku, kterou do ženy strčil, poté se rozmáchl jejím směrem. Žena odešla, ale znovu se vrátila. Prodavač se opět rozmáchl pálkou, která narazila do dveří.
Muž skončil ve vazbě. ÚS však už loni v červenci rozhodnutí o vazbě zrušil. Nyní se zabýval rozsudkem, podle kterého se prodavač dopustil vydírání a dostal za to dva roky vězení s podmínečným odkladem na tři roky a také tříleté vyhoštění. Soudy pokládaly jeho počínání za natolik společensky škodlivé, že přestupkové řízení nestačí.
Ústavní soudci ale zdůraznili zásadu subsidiarity trestní represe, která spočívá v tom, že trestní právo je až krajním prostředkem nastupujícím v situaci, kdy jiné právní nástroje nestačí. Stížnosti však nedali za pravdu v té části, která prodavačovo počínání líčila jako nutnou obranu.