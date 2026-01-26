Vězení i vyhoštění. Soud potrestal nebezpečného muže za útěky z Bohnic

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:52
Cizinci, který loni na podzim dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, uložil soud pětileté vyhoštění z ČR a sedmiměsíční vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí. Pondělní verdikt není pravomocný, muž se odvolal. Muž byl na léčení v ústavu kvůli tomu, že na začátku roku 2024 ubil muže u pražského Kyjského rybníka, napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem.

Soudy

Soudy

Kriminalisté tyto případy odložili, protože útočník nebyl podle znalců v době spáchání činů příčetný kvůli schizofrenii.

„Někdy vzniká mylný dojem, že když je někdo jednou nepříčetný, tak je navždy nepříčetný. Tak to ale není,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák. Podle něj je příčetnost zapotřebí posuzovat vždy k době spáchání konkrétního činu. Znalkyně přitom v pondělí soudu řekla, že v době útěků byl muž zaléčený, a tedy příčetný.3

„Věděl, že má nařízené ochranné léčení, věděl, pro co je léčen, a rovněž věděl, co v minulosti spáchal. Přesto utekl,“ shrnul soudce. „Obžalovaný je opravdu nebezpečný a jako společnost se před takovými osobami musíme bránit,“ dodal. Za maření rozhodnutí bylo možné uložit maximálně dvouleté vězení.

Obžalovaný Jaroslav Jarynyč u Obvodního soudu pro Prahu 8
Kriminalisté přivádí k soudu muže, který v minulosti vraždil a několikrát utekl z Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích
Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích
Státní zástupkyně Martina Adámková označila mužovy útěky za vysoce společensky nebezpečné, žádala pro něj desetileté vyhoštění i přísnější odnětí svobody, než soud uložil. Zdůraznila, že muž utekl z psychiatrie dvakrát krátce po sobě – nejprve se 10. října 2025 nevrátil z povolené vycházky, poté 22. října překonal plot v uzavřené části areálu a policisté jej následně zadrželi při krádeži v obchodě. Od té doby je ve vazbě.

„Musel vědět, jakých zvlášť závažných zločinů se předtím dopustil a že je nezbytné, aby dodržoval léčebný režim,“ podotkla státní zástupkyně. Zmínila, že muž se chtěl v ulicích pobavit a obstarat si drogy. Doplnila, že právě návykové látky byly jednoznačným spouštěčem jeho duševní choroby.

Mužův obhájce reagoval tak, že státní zastupitelství situaci zbytečně dramatizuje, a to pod vlivem zvýšeného zájmu médií. Podle něj jeho klient v léčebně vzorně spolupracoval, vždy se vracel z vycházek a o víkendu chodil na brigády. Nebezpečný pro společnost nebyl, to hrozilo jen v případě, že by užil drogy, uvedl.

Vraždil a pak utíkal z Bohnic. Soud změnil muži léčení na detenci

Šestadvacetiletý cizinec přijel do Česka před šesti lety z Ukrajiny hledat práci. Před soudem odmítl vypovídat. Za období 2023 až 2024 spáchal devět přestupků, v rejstříku trestů nemá žádný záznam. Před spácháním zvlášť závažných zločinů žil jako bezdomovec.

V polovině letošního ledna změnil obvodní soud mužovo ochranné ústavní léčení na přísnější zabezpečovací detenci, a to na návrh bohnické nemocnice a se souhlasem státní zástupkyně. Dospěl k závěru, že původně uložené ústavní léčení neplnilo účel. Cizinec si proti tomuto rozhodnutí podal stížnost, takže zatím rovněž není pravomocné.

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Pokud městský soud obě rozhodnutí potvrdí, zamíří muž z vazby nejdříve do vězení, poté do střežené detence v areálu věznice. Soud detenci ukládá na neurčitou dobu a opakovaně přezkoumává, zda trvají její důvody. Až poté, co by soud detenci zrušil, by byl cizinec vyhoštěn z Česka.

Primář oddělení, odkud nebezpečný muž utekl, skončil ve funkci. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s tímto případem ohlásilo, že prověří bezpečnostní opatření v zařízeních, která provádějí ochranná léčení.

Detenční ústavy, které jsou v areálu věznic, chrání společnost před zvlášť nebezpečnými duševně nemocnými lidmi i před lidmi závislými na návykových látkách, u nichž nepostačuje ochranné léčení v psychiatrických ústavech. Detenci soud ukládá na neurčitou dobu a opakovaně přezkoumává, zda trvají její důvody.

