Útěk vězně v Jiřicích má následky. Ředitel je mimo službu, tresty dostali i další

„V jiřické věznici ode dneška probíhá komplexní kontrola, aby se ověřilo, zda pochybení nemohlo nastat víc,“ uvedl Tejc. Zopakoval, že situaci nezpůsobilo jedno přehlédnutí, ale fatální chyby hned několika lidí.
Hermana, který věznici vede od února roku 2024, se ale ministr zároveň zastal. „Ve věznici Jiřice se z mého pohledu posledních dvaceti let nedělalo, co mělo, a bohužel jsme na to teď doplatili. Stávající ředitel udělal řadu věcí ve vztahu k bezpečnosti,“ podotkl.
Jedenadvacetiletý vězeň, který si odpykával trest za drogové a násilné činy, utekl ze střeženého areálu v Jiřících na Nymbursku v pátek brzy odpoledne. Policisté jej zadrželi v neděli vpodvečer v Olomouci, museli mu při tom pohrozit střelnou zbraní. Předtím varovali veřejnost, že mladík může být nebezpečný.
Tejc dnes popřel informace médií, že se vězeň podhrabal pod oplocením věznice. Podle něj využil toho, že při svých povinnostech čistil s dalšími odsouzenými pásmo mezi dvěma ploty a že v souvislosti s tím byla vypnutá příslušná čidla.
„Dozorce, který tam měl službu, se bohužel evidentně nedostatečně věnoval tomu, co tam ti vězni činí,“ řekl ministr. Útěkem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Příslušníkům Vězeňské služby hrozí za zanedbání povinností postih podle trestního zákoníku.
Ředitel Herman upozornil v dubnovém interview pro server i-rozhovory.cz, že se jeho věznici - stejně jako mnohým dalším - dlouhodobě nedaří zajišťovat odpovídající počet příslušníků Vězeňské služby ani odborných zaměstnanců, například vychovatelů.
Tejc zároveň uvedl, že o víkendu se o útěk pokusil i další vězeň v Ostrově nad Ohří, který proboural strop. Vězeňská služba proto zpřísní kontroly ve všech věznicích.