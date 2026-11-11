Útočník ve Vysočanech ostrým předmětem zranil muže, policie hledá důležitého svědka

Případ se odehrál 8. července nedlouho před půlnocí. Neznámý útočník tam nečekaně napadl muže a ostrým předmětem ho vážně zranil. Z místa utekl.
Zraněnému pomohli lidé a ošetřili mu krvácející hrudník a nohy. V péči pak pokračovali záchranáři a policisté. Muž byl následně převezen do nemocnice.
„Případ si převzali kriminalisté, kteří postupně zajistili a vyhodnotili získané informace. Na kamerových záznamech následně vypátrali muže, kterého by potřebovali vyslechnout. V době činu se totiž pohyboval v okolí a kriminalisté nevylučují, že by svým svědectvím mohl přispět k objasnění případu,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Pokud by důležitého svědka lidé poznali, mohou zavolat na linku 158. Dotyčný se pohyboval také v Holešovicích, není proto podle policie vyloučeno, že se tam i ubytoval.