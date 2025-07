Za surový útok na dvě dívky dostal bývalý pracovník ministerstva podmínku

„Obviněný J. S. byl uznán vinným přečinem ublížení na zdraví dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu, v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví. Odsouzen byl k úhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců podmíněně odloženému na zkušební dobu v trvání čtyř let,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová.

Trestní příkaz vydal soud koncem června a stranám ho poslal před dvěma týdny. Podle mluvčí není zatím pravomocný. Z justiční databáze vyplývá, že proti němu odsouzený dosud nepodal odpor. Pokud by tak v zákonné lhůtě učinil, soud by musel projednat věc v hlavním líčení.

Mluvčí doplnila, že vedle podmíněného trestu uložil soud muži „přiměřenou povinnost podrobovat se během odkladu trestu vhodnému programu psychologického poradenství ke zvládání agresivity a vystříhat se nadměrného požívání alkoholu“.

Jedenatřicetiletý pracovník ministerstva spravedlnosti měl napadnout dvě dvacetileté dívky ve Vodičkově ulici loni v listopadu, když po návštěvě koncertu čekaly na taxi.

Policisté popsali, že muž s lahví vodky v ruce se nejprve snažil s dívkami navázat kontakt. Když mu daly jasně najevo, že nemají zájem, podle jejich pozdějšího svědectví jim sdělil, že ženy mají poslouchat, protože jsou podřadné. Poté se jich zeptal: „Víte, že bych vás tady mohl teď vypnout?“ a bezprostředně poté na ně zaútočil.

Z kamerového záznamu vyplývá, že agresor jednu z dívek udeřil do obličeje rukou, v níž držel lahev, a to tak silně, až se mladá žena sesunula k zemi. Kamarádka se ji pokusila bránit, ale i ji muž údery pěstí do obličeje srazil na zem. Poté si sebral lahev a odešel pryč. Obě ženy musely podle policistů vyhledat lékařské ošetření.

Po zadržení muž tvrdil, že ženy napadly jeho, a výpověď změnil až po přehrání kamerových záznamů z místa činu. Podle televize Nova byl muž za podobný incident stíhaný už v minulosti.

„Při nástupu na ministerstvo předložil výpis z rejstříku trestů, v němž žádný záznam nebyl. Žádný zaměstnavatel nemá jinou možnost, jak zjistit bezúhonnost zaměstnance. Možná už bylo jeho případné dřívější odsouzení zahlazeno - nevíme a nemáme ani jak vědět,“ sdělil k věci letos v únoru tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Zároveň oznámil, že resort s obviněným mužem rozvázal pracovní poměr.

Mluvčí úřadu Vladimír Řepka na dotaz ČTK dodal, že zaměstnanec působil na ministerstvu od června 2023, a to jako referent majetkové správy úřadu.

Ministerstvo vyžaduje doklad o bezúhonnosti od lidí, které přijímá do pracovního poměru. „Oznamovací povinnost zaměstnanec v pracovním poměru nemá. Zaměstnavatel nemá oprávnění takové informace získávat, pokud jeho jednání nesouvisí s výkonem práce,“ vysvětlil mluvčí s odkazem na zákoník práce.